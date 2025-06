Takáč: Nový zákon o poľovníctve je pripravený na schválenie na vláde

Bratislava 30. júna (TASR) - Nový zákon o poľovníctve je pripravený na schválenie na vláde SR, odkiaľ by mal smerovať do Národnej rady (NR) SR. Informoval o tom v pondelok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) pri príležitosti podpisu memoranda o podpore prijatia tohto zákona. Jeho nové znenie by malo prispieť k lepšej a efektívnejšej spolupráci všetkých dotknutých strán.



Šéf rezortu pôdohospodárstva vyzdvihol spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov, a teda poľovníkov, poľnohospodárov aj lesníkov. „Môžem povedať, že príprava nebola jednoduchá, ale bola historicky iná ako po minulé roky a desaťročia. Prvýkrát historicky sa tento zákon nepripravoval len na ministerstve pôdohospodárstva, ale tento zákon bol písaný v regiónoch na celom Slovensku,“ povedal Takáč.



Podpisom spoločného memoranda chcú strany podľa slov ministra vyslať odkaz poslancom NR SR, ktorí budú o prijatí zákona rozhodovať. Takáč informoval aj o stretnutiach s opozičnými politickými stranami, po ktorých zatiaľ nevníma žiadne zásadné výhrady. Zdôraznil, že novela zákona o poľovníctve je na Slovensku potrebná, a to aj vzhľadom na problém s raticovou zverou.



Škody spôsobené zverou podľa predsedu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andreja Gajdoša každoročne narastajú. „Domnievame sa, že tento nový zákon by mohol veci posunúť ďalej. Ten zákon prešiel pripomienkovým konaním, prešiel rozporovým konaním. Samozrejme, nie je dokonalý, nie sú zohľadnené ani naše všetky pripomienky, ani pripomienky poľovníkov, ani lesníkov, ale je to nejaký krok vpred, aby sme sa odrazili ďalej,“ uviedol Gajdoš.



Predseda komory vyzval vládu na prijatie zákona a predovšetkým poslancov NR SR na jeho schválenie. Zákonodarcov zároveň poprosil, aby neuplatňovali nijaké zásadné pozmeňovacie návrhy, ktoré by mohli zmeniť celú jeho filozofiu.



Memorandum o podpore prijatia nového zákona o poľovníctve podpísali v pondelok predstavitelia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Slovenskej poľovníckej komory a Slovenskej lesníckej komory.