Takáč: Opäť sa rozprúdila diskusia o dovoze agrokomodít z Ukrajiny

Brusel 23. septembra (TASR) - Súčasťou pondelňajších diskusií Rady Európskej únie (EÚ) pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli bola aj situácia na trhu s poľnohospodárskymi produktmi a dovoz niektorých agrokomodít z Ukrajiny. Pre TASR to uviedol minister pôdohospodárstva SR Richard Takáč (Smer-SD).



Minister uviedol, že delegácia z Bulharska v rámci zasadnutia upozornila na problematiku dovozu vajec z Ukrajiny a dodal, že na túto tému sa rozprúdila široká diskusia.



"Otvárajú zase tému toho, čo už bolo. Európska komisia prišla s nejakým riešením z hľadiska kvót. Nefunguje to," upozornil Takáč na riešenie navrhnuté Bruselom na úpravu dovozu agrokomodít z Ukrajiny.



Spresnil, že Slovenská republika už od začiatku hovorila, že tie kvóty musia byť iné, vyššie ako navrhla exekutíva EÚ. Aj to podľa neho viedlo k tomu, že Bulharsko dnes hlási problém s vajíčkami a tento stav si už uvedomujú aj rezortní kolegovia z ostatných členských krajín EÚ.



"My sme zaviedli a stále trváme na určitom obmedzení dovozu komodít z Ukrajiny. Pre Slovensko to stále platí, ale plne rešpektujeme tranzit cez Slovenskú republiku. Neobmedzujeme distribúciu alebo ten odvoz zo strany ukrajinských dodávateľov, ale nemôžu dodávať na Slovensku tieto komodity," opísal situáciu minister.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)