Takáč: Opodstatnenosť Európskej rady ukáže čas

Brusel 28. januára (TASR) - Zriadenie Európskej rady pre poľnohospodárstvo a potraviny (EBAF), o čom v pondelok (27. 1.) informovala Európska komisia, je podľa ministra pôdohospodárstva SR Richarda Takáča (Smer-SD) dobrou správou, jej opodstatnenie však podľa neho ukáže až čas. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Komisia zdôraznila, že vznikom EBAF splnila kľúčové odporúčanie Strategického dialógu o budúcnosti poľnohospodárstva, ktorý prebiehal v roku 2024 s predstaviteľmi agrosektora, dodávateľských reťazcov a ďalších kľúčových hráčov z oblasti agropotravinárstva.



Takáč po skončení pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli na adresu EBAF povedal, že privíta všetko, čo pomôže zrýchleniu procesov v rámci "takého pomalšieho rozhodovania na európskej úrovni".



"Uvítam každý krok, najmä pokiaľ aj toto bude prínosom toho, že sa zníži byrokracia pre našich poľnohospodárov," odkázal minister.



Takáč v tejto súvislosti pripomenul, že poľnohospodári na Slovensku pod tlakom všetkých nariadení EÚ asi 20 percent svojho času venujú tomu, že sa musia venovať vypisovaniu papierov za počítačom.



"Pokiaľ aj tento orgán, ktorý bol zriadený, to pomôže zjednodušiť, ja to len uvítam. Ale čas ukáže, či to prinieslo niečo pozitívne," opísal situáciu.



Komisia spresnila, že prvé stretnutie správnej rady EBAF je naplánované na 4. februára. Správna rada bude pozostávať z 30 členských organizácií zastupujúcich tri kategórie zainteresovaných strán: poľnohospodársku komunitu, ostatných aktérov v potravinovom dodávateľskom reťazci a občiansku spoločnosť vrátane oblastí ako životné prostredie a klíma, dobré životné podmienky zvierat a ochrana spotrebiteľov.













