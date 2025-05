Takáč: Opozícia robí hon na čarodejnice, o kauzách ich vlády nehovorí

Bratislava 21. mája (TASR) - Vybrané médiá a časť opozície robí hon na čarodejnice, pritom o kauzách z obdobia ich vlády sa nehovorí. Vyhlásil to v stredu po rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Upozornil pritom na prepojenie niektorých poľnohospodárov na súčasnú opozíciu.



„Chcem vám ukázať ten rozdielny meter, že tu pri nejakej výzve z roku 2015 niektoré vybrané médiá a časť opozície robí hon na čarodejnice. A ukážem vám projekt, o ktorom sme my hovorili, keď sme boli v opozícii, o ktorom som neregistroval, že by sa nejako veľmi zaujímali médiá alebo že by sa zaujímali aj tí politici,“ uviedol Takáč.



Poukázal pritom na projekt výstavby dvoch klimatizovaných hál na zeleninu, ktoré mali byť postavené z európskych peňazí prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Podľa Takáča sa však na spomínanom pozemku nič nenachádza. Za projektom má podľa šéfa agrorezortu stáť poľnohospodár prepojený so súčasnou opozíciou.



„Totálny podvod, kde zobral milióny eur a nič nepostavil. Samozrejme, že je tam vedené trestné stíhanie a je tam zadržaný majetok asi zhruba v niekoľkých miliónoch eur,“ prízvukoval Takáč.