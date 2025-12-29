< sekcia Ekonomika
Takáč: Pasívne saldo agroobchodu bude opäť záporné
Niektoré odbory, napríklad v potravinárstve, sa zlepšujú.
Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Pasívne saldo zahraničného obchodu SR s agrokomoditami bude za rok 2025 opäť záporné, niektoré odbory, napríklad v potravinárstve, sa zlepšujú. Uviedol to v rozhovore pre TASR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Nárast záporného salda súvisí podľa neho aj so zmenou spotrebiteľského stravovania, napríklad mladých ľudí, ktorí konzumujú komodity, ktoré sa nedajú dopestovať na Slovensku.
„Keď si to negatívne saldo ‚rozbijeme' na drobné, tak vidíme do určitej miery zmenu správania sa ľudí, čo nakupujú v obchodoch. Mladí ľudia majú trend nakupovať iné produkty, ako sú tie tradičné, a to od morských plodov cez citrusové plody po mozzarellu,“ priblížil.
Zahranično-obchodnú bilanciu Slovenska pri poľnohospodárskych a potravinárskych komoditách podľa neho ovplyvňujú aj pozitívne čísla. „Tie sú v tom, že viacej produkujeme na Slovensku, napríklad v mäsospracujúcom priemysle. Vidím v niektorých komoditách pozitívny trend,“ dodal agrominister.
