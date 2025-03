Takáč: Po Česku a Maďarsku pomôže s nákazou slintačky aj Rakúsko

Bratislava 23. marca (TASR) - Po Česku a Maďarsku pomôže Slovensku s nákazou slintačky a krívačky aj Rakúsko. Na Slovensko posiela približne 70 expertov a desať kusov techniky na dezinfekciu postihnutých fariem. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) na TA3. Naďalej podľa neho platí, potvrdenie ochorenia v troch chovoch na juhu Slovenska.



"Môžem povedať, že spolupráca zo zahraničia je na vysokej úrovni," skonštatoval Takáč s tým, že v pondelok (24. 3.) má prísť na Slovensko tím odborníkov z Európskej komisie, ozvať s pomocou sa malo napríklad aj Holandsko.



Ubezpečil, že robia všetko preto, aby sa zabránilo rozšíreniu, vyriešiť situáciu chcú čo najskôr. Prácu však obmedzuje limitovaná technika na prevoz. Vylúčené preto nie je, že budú postupovať ako Maďarsko, teda, že bude vykopaná jama a tam sa utratený hovädzí dobytok uloží. Vytypovaných bolo niekoľko lokalít, bližšie ich však špecifikovať nechcel. Podľa ministra sa mali nájsť tri alebo štyri miesta a kompetentní by mali finalizovať výber jedného z nich. "A začne sa aktívna príprava," podotkol Takáč.



Uistil, že všetky kompetentné zložky veľmi intenzívne kooperujú a robia čo majú, niekedy možno aj nad rámec toho, čo sa malo robiť. Zopakoval, že štát začal situáciu riešiť včas a urobil všetko, čo bolo treba. Kritiku opozície opätovne odmietol, kroky v boji s nákazou príde vysvetľovať aj na pôdohospodársky výbor. "Za čiarou" podľa neho tiež je, ak tam napríklad niektoré médiá posielajú drony. Nemyslí si, že hrozí nejaký extrémny scenár z minulosti.



Kompenzácie by sa mali dočkať nielen veľké farmy, ktoré sú postihnuté nákazou, ale aj drobnochovatelia.



Ochorenie slintačky a krívačky je potvrdené v chovoch dobytka v troch obciach na juhu Slovenska - v Medveďove, Ňárade a Bake. Ochorenie sa na Slovensko dostalo zrejme z Maďarska. V okrese Dunajská Streda je od piatkového (21. 3.) večera vyhlásená mimoriadna situácia. Ide o závažnú, vysoko nákazlivú, akútnu, horúčkovitú vírusovú chorobu hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dosahmi.