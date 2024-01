Takáč: Počet kontrol na mieste u farmárov v SR aj v ČR vlani stúpol

Bratislava/Křtiny 12. januára (TASR) - Počet fyzických kontrol na mieste u farmárov v SR aj v ČR vlani, teda v prvom roku nového programovacieho obdobia Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ, výrazne stúpol. Uviedol to na brífingu na moravskom zámku Křtiny minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) spoločne s ministrom pôdohospodárstva ČR Marekom Výborným po spoločnom rokovaní.



"Bol som koncom minulého roka na zasadnutí agrárnych komôr krajín V4, ktoré potvrdili, že obdobné problémy z hľadiska vyplácania priamych platieb, zvýšeného počtu kontrol majú aj vo svojich krajinách. Je na nás, aby sme apelovali na Európsku komisiu (EK), aby snaha zjednodušiť a zdigitalizovať platby sa aj reálne pretavila do praxe. Verím, že už o rok príde k (pozitívnej) zmene," priblížil Takáč. Nárast počtu kontrol vysvetlil "radikálnymi zmenami" v spoločnej agropolitike (zavedenie biopásov, vyšší dôraz na ekológiu a podobne).



"Zjednodušenie a digitalizácia mali viesť k zníženiu počtu kontrol. Z nepochopiteľných dôvodov sa však v ČR počet kontrol oproti predchádzajúcim rokom zdvojnásobil, na Slovensku je nárast počtu kontrol ešte vyšší," povedal český minister pôdohospodárstva.



Výborný potvrdil, že nárast počtu kontrol sa netýka len SR a ČR, ale celej EÚ. "My musíme vytvoriť tlak na EK, že nie je možné postupovať týmto spôsobom. Pokiaľ zjednodušujeme a digitalizujeme, tak musí logicky počet kontrol ubudnúť. To však neznamená, že kontroly farmárov nebudú. Pokiaľ farmár berie dotácie, tak toto musí by pod kontrolou," doplnil Výborný.



Obaja ministri rokovali aj o problémoch, ktoré Slovensku a Česku v poslednom období spôsobuje dovoz ukrajinských agrokomodít do EÚ. Zhodli sa na tom, že v súvislosti s Ukrajinou budú obe krajiny musieť pristúpiť postupne k zmenám v štruktúre svojej rastlinnej a živočíšnej výroby. "Riešením v SR bude podpora špeciálnej rastlinnej a špeciálnej živočíšnej výroby," uviedol Takáč.



Okrem otázok o aktuálnom vývoji a budúcich vyhliadkach Spoločnej poľnohospodárskej politiky a dovozu agrokomodít z Ukrajiny do EÚ agroministri SR a ČR rokovali aj o odlesňovaní, o adaptácii lesov na klimatickú zmenu, o riešení problémov spojených s veľkými šelmami (vlk, medveď), ako aj o aktuálnej nákazovej situácii spôsobenej šírením afrického moru ošípaných (AMO).