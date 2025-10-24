< sekcia Ekonomika
Takáč: Počet oviec na Slovensku sa zvýšil prvýkrát po desiatich rokoch
Celkový počet sa dostal na úroveň približne 294. 000.
Autor TASR
Veľké Teriakovce 24. októbra (TASR) - Počet oviec na Slovensku sa po 10 rokoch po prvýkrát zvýšil. V chovoch pribudlo vyše 10.500 kusov oviec, čím sa celkový počet dostal na úroveň približne 294.000. Na tlačovej konferencii vo Veľkých Teriakovciach pri Rimavskej Sobote o tom v piatok informoval minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).
Nárast celkového počtu oviec podľa ministra súvisí so systematickou podporou ovčiarstva. Chovatelia oviec a kôz podľa jeho slov dostanú v roku 2025 rekordnú podporu vo výške 17,2 milióna eur. Rezort pôdohospodárstva súčasne pripravuje aj nové projektové výzvy na investície do prvovýroby a potravinárstva.
„Slovensko v poľnohospodárstve produkuje dvakrát viac obilnín ako potrebujeme. Preto sa musíme zamerať na špecializáciu a vytvárať hodnoty, čoho príkladom je robiť finálne výrobky. Slovensko je na 50 percent vidiecka krajina a ten potenciál na to, aby sme postupne zvyšovali aj podiely oviec a kôz, je priaznivý,“ uviedol Takáč.
Ministerstvo podľa Takáča plánuje podporovať spracovanie priamo na farme, teda napríklad výrobu od mlieka po syr a bryndzu, ale tiež investíciu do ovčínov, mliekarní či techniky. Príkladom dobrej praxe v rámci chovu hospodárskych zvierat je podľa ministra aj podnik vo Veľkých Teriakovciach, ktorý prevádzkuje rodinná firma Keľo a synovia.
Podľa Patrika Keľa majú slovenskí chovatelia potenciál počty oviec pri správne nastavenej podpore ďalej navyšovať. „Ročná obmena v chove oviec je zhruba na úrovni 25 percent, to znamená jedna štvrtina ide do dôchodku. Ten nárast samozrejme vzhľadom na biologické parametre oviec je limitujúci. Naša predstava je, že by sme mohli každý rok z tých 294.000 narásť o 10.000 až 15.000 kusov oviec,“ skonštatoval Keľo. Ako dodal, dopyt po výrobkoch na Slovensku je vysoký a celú domácu produkciu je možné umiestniť na domáci trh.
Podporu chovu oviec a kôz by chcel rezort pôdohospodárstva riešiť aj využitím takzvaných bielych plôch, ktorých je podľa Takáča do 400.000 hektárov. Ide napríklad o trvalé trávnaté porasty, o ktoré sa v súčasnosti nikto nestará.
„Chceme začať riešiť tieto plochy, začať sa o ne starať a čistiť, ponúkať ich napríklad poľnohospodárskym subjektom. Tým pádom vieme poskytnúť aj väčšie rozlohy na obhospodarovanie pre zvyšovanie stavu oviec, ktoré by ich spásali,“ priblížil minister s tým, že tento projekt pripravuje Slovenský pozemkový fond spolu so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou.
