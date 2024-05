Takáč: Podávame trestné oznámenie pre neriešenie lykožrútovej kalamity

Bratislava 14. mája (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) podáva spolu s koaličným poslancom Rudolfom Huliakom (SNS) trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre neriešenie lykožrútovej kalamity. Napadnuté sú podľa nich státisíce hektárov. Vyhlásili to v utorok na tlačovej konferencii s tým, že ide o dlhodobo neriešenú situáciu.



"Situácia je taká kritická, že lykožrútová kalamita zasiahla už aj okolité okresy, kde bola vyhlásená mimoriadna situácia, a to nielen na Čiernom Balogu, ale aj v okresoch Detva a Revúca," uviedol Takáč s tým, že kalamita pravdepodobne prišla z Hluchej doliny, ktorá bola bezzásahová.



Kalamita bola podľa neho kritická už v rokoch 2021 a 2022, keď sa malo začať s ťažením napadnutých stromov, ktoré v súčasnosti predstavujú semenište a umožňujú ďalší postup lykožrúta.



Úlohou Lesov SR je z pohľadu prípadných budúcich katastrof robiť podľa Takáča intenzívne kroky. "A to aj robia, jednak z pohľadu vodozádržných opatrení a, samozrejme, čo najrýchlejšej výsadby nových porastov po tom, ako sa vyťažia vysušené napadnuté stromy," dodal s tým, že ich úlohou bude následne vysádzať zmiešané lesy, ktoré sú odolnejšie.



Kapacity subdodávateľov či ťažiarov, ktorí sa budú podieľať na sanovaní tejto situácie, nebudú podľa Huliaka dostatočné. Preto na Slovensko budú musieť prísť aj ľudia zo zahraničia. "Sanovanie tejto kalamity je zvládnuteľné až na niekoľko rokov s tým, že sa určite nevyhneme ani postrekom a podobným záležitostiam, ktoré z environmentálneho hľadiska nie sú najšťastnejšie, ale budú nevyhnutné," objasnil s tým, že bude zaťažená aj infraštruktúra ciest. Dodal, že prvom rade bude prebiehať ťaženie zelených stromov v okrajovej oblasti, aby sa postupovalo smerom dovnútra.