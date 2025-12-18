< sekcia Ekonomika
Takáč: Podporujem protest farmárov v Bruseli
V Bruseli sa koná protest európskych poľnohospodárov a potravinárov, do ktorého sa zapájajú zástupcovia agrosektora z viacerých členských štátov EÚ.
Autor TASR
Bratislava/Brusel 18. decembra (TASR) - V Bruseli sa koná protest európskych poľnohospodárov a potravinárov, do ktorého sa zapájajú zástupcovia agrosektora z viacerých členských štátov EÚ. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) vyjadril podporu pokojnej a legitímnej iniciatíve farmárov a zdôraznil, že ich požiadavky sú kľúčové pre udržanie výroby potravín v Európskej únii. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
„Poľnohospodári dnes v Bruseli neprotestujú proti Európe - protestujú za to, aby Európa nestratila schopnosť vyrábať vlastné bezpečné potraviny. Slovensko ich v tomto úsilí podporuje,“ uviedol Takáč.
Podľa ministra sú dôvody protestu jasné - obavy zo smerovania budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) a pripravovaného viacročného finančného rámca (VFR) EÚ na roky 2028 - 2034 vrátane rizika oslabenia rozpočtu pre poľnohospodárstvo. Zároveň ide o rastúci tlak na zvyšovanie dovozov z tretích krajín bez porovnateľných štandardov, čo môže znevýhodňovať európskych producentov a oslabovať potravinovú bezpečnosť.
„Potrebujeme silnú, samostatnú a dvojpilierovú Spoločnú poľnohospodársku politiku so stabilným rozpočtom. Európski farmári musia mať istotu, že budú mať férové podmienky, a že ich EÚ nebude stavať do nevýhodnej pozície voči dovozom, ktoré nespĺňajú rovnaké pravidlá,“ doplnil Takáč.
Agrominister zároveň pripomenul, že spoločné stanovisko krajín Vyšehradskej štvorky k týmto témam bolo potvrdené aj podpisom Tatranskej deklarácie zástupcov poľnohospodárskych komôr krajín V4 spolu s partnermi vrátane Rakúska. Deklarácia odmieta rizikové návrhy Európskej komisie (EK) týkajúce sa budúcej CAP a rozpočtu EÚ.
Rezort pôdohospodárstva zdôrazňuje, že Slovenská republika bude na európskej úrovni naďalej presadzovať zachovanie silnej a samostatnej CAP po roku 2027, ochranu prvého aj druhého piliera vrátane podpory investícií, rozvoja vidieka a znevýhodnených oblastí, férové obchodné podmienky a zodpovedné nastavenie dohôd s tretími krajinami, ako aj znižovanie administratívnej záťaže a pravidlá, ktoré sú pre farmárov vykonateľné.
