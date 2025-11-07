< sekcia Ekonomika
Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny
Takáč ocenil prácu slovenských rybárov, ktorí sa starajú o udržiavanie kvality domácich sladkovodných rýb a rozvoj tradičného rybného hospodárstva.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava/Boheľov 7. novembra (TASR) - Na Boheľovských rybníkoch v okrese Dunajská Streda sa v piatok uskutočnil tradičný slávnostný výlov rýb, na ktorom sa zúčastnil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) spolu s prezidentom SR Petrom Pellegrinim, predstaviteľmi Slovenského rybárskeho zväzu a Združenia chovateľov rýb na Slovensku. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Takáč ocenil prácu slovenských rybárov, ktorí sa starajú o udržiavanie kvality domácich sladkovodných rýb a rozvoj tradičného rybného hospodárstva. „Slovensko má kvalitné a zdravé sladkovodné ryby z našich rybníkov, ktoré sú tisíckrát kvalitnejšie a lepšie pre náš stôl a naše deti ako tie, ktoré sa sem dovážajú tisícky kilometrov z mora,“ uviedol agrominister.
Zároveň vyzval občanov, aby pri nákupe uprednostňovali slovenské produkty. „Chcem povzbudiť všetkých občanov Slovenska, aby nekupovali ryby zo zahraničia, chované na farmách, kde ani netušíme, čo všetko tie ryby do seba dostali, ale aby siahali po zdravej slovenskej rybe. Takto sa odvďačíme všetkým, ktorí poctivo počas celého roka pracujú na našich rybníkoch,“ zdôraznil Takáč.
Rezort pôdohospodárstva v súčasnosti podporuje rozvoj akvakultúry a rybného hospodárstva v hodnote viac ako 21 miliónov eur, ktoré smerujú do modernizácie rybochovných zariadení, spracovania rýb, zlepšovania pracovných podmienok a vzdelávania v sektore. „Mňa teší, že s vedením Slovenského rybárskeho zväzu máme veľmi dobrú komunikáciu a vyzerá to tak, že sa nám prvýkrát historicky podarí vyčerpať všetky prostriedky z operačného programu Rybné hospodárstvo,“ doplnil Takáč.
Minister zároveň upozornil na význam domácej produkcie pri budovaní potravinovej sebestačnosti a zodpovedného prístupu spotrebiteľov. „Aj tento rok budeme spoločne robiť osvetu a propagáciu, aby ľudia nakupovali slovenské ryby a nenechali sa presvedčiť o tom, že dovážané mrazené ryby sú lepšie. Keď je to slovenské, je to 100-percentne kvalitné,“ uzavrel Takáč.
