Takáč: Politicky to Mičovskému vo funkcii nešlo, priznal to v statuse

Bratislava 24. augusta (TASR) - Bývalému ministrovi pôdohospodárstva Jánovi Mičovskému (OĽANO) to politicky vo funkcii nešlo. Priznal to aj v statuse na sociálnej sieti. Podpredseda opozičného Smeru-SD Richard Takáč to uviedol v reakcii na otvorený list Mičovského lídrovi OĽANO Igorovi Matovičovi.



Takáč skonštatoval, že od začiatku vlády pod vedením OĽANO kritizoval ministerstvo pôdohospodárstva pre jeho nedostatočný a často neodborný prístup k danej problematike. "O bývalom ministrovi pôdohospodárstva som vždy tvrdil, že je síce slušný a dobrý chlap, ale politicky mu to vo funkcii nešlo. A teraz napísal siahodlhý status, v ktorom to všetko priznáva. A žiada svojho straníckeho šéfa Matoviča, aby povedal, prečo sa tak deje," poznamenal Takáč.



Podľa neho sa zároveň potvrdzuje, že poľnohospodárstvu celé mesiace bránil v rozvoji Matovič. "Stranícky šéf rezortného ministra. Je to svetový nonsens. A pre tieto detinské Matovičove hry Slovensko prišlo o milióny eur, ktoré by mu pomohli v potravinovej sebestačnosti," dodal Takáč.



Mičovský zverejnil na sociálnej sieti otvorený list predsedovi OĽANO Igorovi Matovičovi, v ktorom sa obáva o stratu protikorupčného charakteru hnutia. Zároveň kritizuje niektoré manažérske rozhodnutia, najmä personálne, svojho nástupcu vo funkcii. Vyjadril sa aj k tvorbe plánu obnovy. "Nulovým prídelom z fondu obnovy ste sa mi otočili chrbtom a vo vládnom materiáli uviedli lož, že sme naše zásadné pripomienky stiahli," skonštatoval Mičovský na sociálnej sieti.