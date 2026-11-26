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Takáč: Poľnohospodári budú platiť nižší nájom za závlahy
Štátny podnik Hydromeliorácie zníži poľnohospodárom nájom o 93 % na tri eurá za zavlažovaný hektár, čím ročne ušetria 2,2 milióna eur.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. novembra (TASR) - Bratislava 26. novembra (TASR) - Štátny podnik Hydromeliorácie zníži poľnohospodárom nájom o 93 % na tri eurá za zavlažovaný hektár, čím ročne ušetria 2,2 milióna eur. Tie štátnemu podniku vykompenzuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR zo svojho rozpočtu. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii oznámil šéf rezortu Richard Takáč (Smer-SD).
Rezort tak reagoval na zvýšenie cien zo strany štátneho podniku, ktorý pôvodnú cenu tri eurá za zavlažovaný hektár zvýšil na takmer 43 eur za zavlažovaný hektár plus tri eurá za ostatnú vybudovanú výmeru. Sumu, ktorú podnik dostane od ministerstva, by podľa Takáča mal využiť na obnovu závlah vo svojom vlastníctve.
Aj poľnohospodári by mali podľa Takáča ušetrenú sumu využiť na obnovu závlah, ktoré využívajú. Tento zámer potvrdil aj Juraj Mačaj, zástupca sektora špeciálnej rastlinnej výroby v rámci Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. „Ja vás ubezpečujem, že na strane poľnohospodárov budú prostriedky na 100 % použité na rozvoj infraštruktúry. Tá infraštruktúra je strategicky dôležitá,“ priblížil s tým, že napríklad pri zemiakoch klesla za 20 rokov z dôvodu sucha produkcia na tej istej pôde o 10 až 15 %.
Poľnohospodári majú v súčasnosti so štátnym podnikom uzavretých 131 zmlúv, v rámci ktorých je zazmluvnených 158.000 hektárov infraštruktúry a 55.000 hektárov zavlažovanej výmery. V kompenzáciách chce MPRV pokračovať aj v ďalších rokoch, poľnohospodári hovorili o zmluvách na 15 rokov. Minister pripustil, že celková suma kompenzácie môže pri rastúcom počte zavlažovaných metrov stúpnuť.
Takáč takisto zdôraznil, že štátny podnik Hydromeliorácie zostane štátnym podnikom. „Táto celá kompletná infraštruktúra zostane vo vlastníctve štátu,“ vyhlásil v reakcii na tvrdenia niektorých opozičných politikov, že štát zvažuje predaj závlah arabským investorom.
Takáč: Projekty na budovanie závlah bude možné predkladať do januára
Poľnohospodári môžu predkladať projekty na rozširovanie a budovanie nových závlah v rámci výzvy rezortu pôdohospodárstva až do konca januára. O predĺžení termínu výzvy po štvrtkovom rokovaní s poľnohospodármi informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). V prípade veľkého záujmu je podľa Takáča rezort pripravený hľadať ďalšie prostriedky na tento účel.
„Spoločne sme sa dohodli, že túto výzvu, ktorá je pre sektor, predĺžime do konca januára, tak aby sme umožnili podať kvalitné a dobré projekty,“ oznámil minister. Poľnohospodári mali podľa jeho slov problém získať niektoré potvrdenia, ktorých vydanie môže trvať aj 60 dní.
Šéf agrorezortu pripustil aj vypísanie ďalšej výzvy pre poľnohospodárov. „V prípade, že nám ostanú nejaké finančné prostriedky, vypíšeme ešte jednu výzvu priamo pre poľnohospodárov z hľadiska rekonštrukcie existujúcich závlah. Neobávam sa, že by nebol záujem,“ avizoval Takáč.
Výzva Produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách má alokovaných 8,25 milióna eur. Intenzita podpory je 50 % a maximálna výška príspevku 300.000 eur. Lehota na podávanie žiadostí bola pôvodne od 12. októbra do 30. novembra.
Rezort tak reagoval na zvýšenie cien zo strany štátneho podniku, ktorý pôvodnú cenu tri eurá za zavlažovaný hektár zvýšil na takmer 43 eur za zavlažovaný hektár plus tri eurá za ostatnú vybudovanú výmeru. Sumu, ktorú podnik dostane od ministerstva, by podľa Takáča mal využiť na obnovu závlah vo svojom vlastníctve.
Aj poľnohospodári by mali podľa Takáča ušetrenú sumu využiť na obnovu závlah, ktoré využívajú. Tento zámer potvrdil aj Juraj Mačaj, zástupca sektora špeciálnej rastlinnej výroby v rámci Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. „Ja vás ubezpečujem, že na strane poľnohospodárov budú prostriedky na 100 % použité na rozvoj infraštruktúry. Tá infraštruktúra je strategicky dôležitá,“ priblížil s tým, že napríklad pri zemiakoch klesla za 20 rokov z dôvodu sucha produkcia na tej istej pôde o 10 až 15 %.
Poľnohospodári majú v súčasnosti so štátnym podnikom uzavretých 131 zmlúv, v rámci ktorých je zazmluvnených 158.000 hektárov infraštruktúry a 55.000 hektárov zavlažovanej výmery. V kompenzáciách chce MPRV pokračovať aj v ďalších rokoch, poľnohospodári hovorili o zmluvách na 15 rokov. Minister pripustil, že celková suma kompenzácie môže pri rastúcom počte zavlažovaných metrov stúpnuť.
Takáč takisto zdôraznil, že štátny podnik Hydromeliorácie zostane štátnym podnikom. „Táto celá kompletná infraštruktúra zostane vo vlastníctve štátu,“ vyhlásil v reakcii na tvrdenia niektorých opozičných politikov, že štát zvažuje predaj závlah arabským investorom.
Takáč: Projekty na budovanie závlah bude možné predkladať do januára
Poľnohospodári môžu predkladať projekty na rozširovanie a budovanie nových závlah v rámci výzvy rezortu pôdohospodárstva až do konca januára. O predĺžení termínu výzvy po štvrtkovom rokovaní s poľnohospodármi informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). V prípade veľkého záujmu je podľa Takáča rezort pripravený hľadať ďalšie prostriedky na tento účel.
„Spoločne sme sa dohodli, že túto výzvu, ktorá je pre sektor, predĺžime do konca januára, tak aby sme umožnili podať kvalitné a dobré projekty,“ oznámil minister. Poľnohospodári mali podľa jeho slov problém získať niektoré potvrdenia, ktorých vydanie môže trvať aj 60 dní.
Šéf agrorezortu pripustil aj vypísanie ďalšej výzvy pre poľnohospodárov. „V prípade, že nám ostanú nejaké finančné prostriedky, vypíšeme ešte jednu výzvu priamo pre poľnohospodárov z hľadiska rekonštrukcie existujúcich závlah. Neobávam sa, že by nebol záujem,“ avizoval Takáč.
Výzva Produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách má alokovaných 8,25 milióna eur. Intenzita podpory je 50 % a maximálna výška príspevku 300.000 eur. Lehota na podávanie žiadostí bola pôvodne od 12. októbra do 30. novembra.