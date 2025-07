Takáč: Poľnohospodárstvo nesmie byť obeťou ambiciózneho rozpočtu EÚ

Bratislava 18. júla (TASR) - Poľnohospodárstvo nesmie byť obeťou ambiciózneho rozpočtu Európskej únie (EÚ). Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) v reakcii na Európsku komisiu (EK), ktorá predstavila návrh nového viacročného finančného rámca EÚ na roky 2028-2034. Zásadným problémom návrhu rozpočtu je podľa neho napriek celkovému rekordnému navýšeniu zníženie podpory pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo.



„Tento rozpočet EÚ je omnoho väčší ako ten predchádzajúci, atakuje výšku dvoch biliónov eur, čo si ani nevieme predstaviť. Je to zhruba zvýšenie rozpočtu na nové programovacie obdobie o jednu tretinu. Sú to neskutočné finančné prostriedky. Len najsmutnejšie na tom je to, že napriek tomu, že bude väčší rozpočet, poľnohospodári, potravinári a lesníci v ňom majú menej,“ spresnil Takáč.



Podľa predbežných údajov má byť podpora pre tento sektor znížená približne na 73 až 74 % predchádzajúcej úrovne, teda na úroveň okolo 300 miliárd eur. Takáč kritizoval, že EÚ plánuje investovať viac do obrany, ale menej do potravinovej bezpečnosti. „Európska únia ide dávať viac peňazí na zbrojenie, ale menej pre poľnohospodárov. A ja si kladiem otázku - nechce byť EÚ potravinovo bezpečná, sebestačná?“ dodal.



Zásadnou výhradou agroministra je aj návrh na zlúčenie pilierov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP), vyradenie potravinárstva zo systému podpory a zastropovanie priamych platieb, hoci slovenskí poľnohospodári dodnes nedosiahli 100 % priemeru EÚ. „Po 20 rokoch členstva v EÚ sme na úrovni 82 % priamych platieb. Ak niekto navrhuje ich ďalšie obmedzenie, je to pre nás neprípustné,“ podčiarkol Takáč.



Dodal, že najbližšie mesiace budú kritické. „Budeme zvádzať ťažké súboje, vysvetľovať predstaviteľom Európskej únie, že pôdohospodárstvo si zaslúži omnoho viac. Potrebujeme spravodlivé podmienky, aby sme dokázali byť konkurencieschopní a potravinovo sebestační,“ doplnil agrominister.