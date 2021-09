Takáč: Pomoc pekárom mala prísť na jar 2020, jar 2023 je príliš ďaleko

Bratislava 10. septembra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) potvrdilo, že počas pandémie absolútne ignorovalo pekárov. Z dočasnej podpory ich absolútne vylúčilo. Kým väčšina krajiny bola zatvorená, pekári ako jedni z mála nonstop pracovali a dodávali pečivo. Uviedol to vedúci tlačového oddelenia opozičnej strany Smer-SD Ján Mažgút.



"Covid pomoc vláda zle nastavila, z 20 miliónov eur dokázali potravinári na základe podmienok vyčerpať len 7 miliónov eur. Agrorezort sa nemôže vyhovárať, okolité krajiny svojim potravinárom dokázali pomôcť. Uvedomuje si ministerstvo a vláda, že tak našich potravinárov doslova znevýhodnili voči zahraničným firmám?" priblížil podpredseda strany Smer–SD a člen Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Richard Takáč.



Pripomenul, že agrorezort chce vyhlásiť výzvu na 170 miliónov eur, do ktorej sa budú môcť zapojiť aj pekári. "Výzva však zatiaľ nie je ani vyhlásená, a kým sa vyhodnotí, zrealizuje a preplatí, prejde minimálne 18 mesiacov až 2 roky. Pomoc, ktorú pekári potrebovali na jar 2020, dostanú v minimálnej sume najskôr na jar 2023. Toto nepovažujem za pandemickú pomoc," zdôraznil Takáč.



Pekári však podľa neho potrebujú pomoc čím skôr. Ak by sa tak stalo, ceny pečiva nemuseli podľa jeho slov ísť prudko hore. Pekárom sa okrem vyšších výdavkov na pandemické opatrenia zvýšili vstupné náklady na výrobu pečiva pre vyššie ceny pšenice a energií.



Poznamenal, že MPRV v súvislosti s cenami pečiva tvrdí, že nemá kompetenciu zasahovať do cenotvorby potravín. Ide podľa neho o alibizmus, agroministerstvo nemôže byť len pasívnym prijímateľom správ z komoditných trhov.



Ministerstvo pôdohospodárstva má podľa Takáča iniciovať rozhovory s obchodnými reťazcami, môže byť mediátorom pri dohadovaní marží výrobcu a predajcu. Obchodné reťazce majú dostatočnú "cenovú vatu", pre prípad, že dodávateľovi sa zvýšia náklady a tovar dodáva za vyššiu cenu. Zákazník si to vďaka tejto "vate" nemusí ani všimnúť.



"Okolité štáty svojich potravinárov podporili, naša vláda nie. Ak chceme mať v predajniach viac slovenských výrobkov, vláda musí konať. Svojou neschopnosťou totiž docieli pravý opak. Má ministerstvo pôdohospodárstva, či niekto vo vláde pripravenú koncepciu či politiku, ako sa tomuto scenáru vyhnúť?," dodal Takáč.