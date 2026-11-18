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Takáč: Pomoc po slintačke a krívačke pokračuje
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spúšťa proces vyplácania výnimočnej finančnej podpory pre chovateľov v sektoroch mlieka a bravčového mäsa.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR pokračuje v pomoci poľnohospodárom, ktorých zasiahli opatrenia prijaté v súvislosti so šírením slintačky a krívačky (SLaK). Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spúšťa proces vyplácania výnimočnej finančnej podpory pre chovateľov v sektoroch mlieka a bravčového mäsa. Celkovo je na kompenzáciu ekonomických strát určených takmer 3,49 milióna eur. Informoval o tom odbor komunikácie MPRV.
Cieľom podpory je zmierniť finančné dosahy opatrení, ktoré boli nevyhnutné na zabránenie šírenia nákazy. V sektore mlieka ide predovšetkým o straty spôsobené nemožnosťou dodávať vyprodukované surové mlieko, v sektore bravčového mäsa zase o ekonomické dôsledky predĺženého chovu zvierat v dôsledku obmedzení ich premiestňovania.
„Keď prepukla slintačka a krívačka, povedali sme, že farmárov v tom nenecháme samých,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Pomoc rezortu sa podľa jeho slov začala už počas minulého roka, keď sa podarilo na európskej úrovni vyrokovať možnosť financovať obnovu zasiahnutých chovov vrátane nákupu hospodárskych zvierat.
„Už minulý rok sme v Bruseli vyrokovali možnosť financovať obnovu zasiahnutých chovov vrátane nákupu hospodárskych zvierat. Na túto pomoc sme vyplatili celkovo 23,2 milióna eur deviatim poľnohospodárom, ktorí museli utratiť svoj hovädzí dobytok. Týmito prostriedkami sme podporili zachovanie a obnovu chovov. Teraz na tieto opatrenia nadväzujeme výnimočnou finančnou podporou, ktorá má zmierniť ekonomické straty,“ priblížil agrominister.
Celkový rozpočet aktuálnej výnimočnej podpory predstavuje 3.487.408,33 eura. Európska únia poskytla Slovenskej republike finančné prostriedky vo výške 2.092.445 eur, čo predstavuje 60 % celkových výdavkov. Zvyšných 1.394.963,33 eura bude hradených zo štátneho rozpočtu SR. O podporu požiadalo spolu 25 poľnohospodárov, z toho 20 chovateľov ošípaných a päť chovateľov dojníc.
„Prostredníctvom PPA smeruje 25 chovateľom výnimočná finančná podpora vo výške takmer 3,49 milióna eur. Som rád, že sa nám podarilo zabezpečiť toto mimoriadne odškodnenie a pomôcť tak poľnohospodárom zmierniť náročné obdobie. Verím, že podpora prispeje k stabilizácii hospodárenia,“ uviedol generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
Dodal, že PPA už začala elektronicky doručovať rozhodnutia o poskytnutí výnimočnej podpory. Finančné prostriedky budú žiadateľom poukázané do troch dní od prevzatia rozhodnutia o jej poskytnutí.
Cieľom podpory je zmierniť finančné dosahy opatrení, ktoré boli nevyhnutné na zabránenie šírenia nákazy. V sektore mlieka ide predovšetkým o straty spôsobené nemožnosťou dodávať vyprodukované surové mlieko, v sektore bravčového mäsa zase o ekonomické dôsledky predĺženého chovu zvierat v dôsledku obmedzení ich premiestňovania.
„Keď prepukla slintačka a krívačka, povedali sme, že farmárov v tom nenecháme samých,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Pomoc rezortu sa podľa jeho slov začala už počas minulého roka, keď sa podarilo na európskej úrovni vyrokovať možnosť financovať obnovu zasiahnutých chovov vrátane nákupu hospodárskych zvierat.
„Už minulý rok sme v Bruseli vyrokovali možnosť financovať obnovu zasiahnutých chovov vrátane nákupu hospodárskych zvierat. Na túto pomoc sme vyplatili celkovo 23,2 milióna eur deviatim poľnohospodárom, ktorí museli utratiť svoj hovädzí dobytok. Týmito prostriedkami sme podporili zachovanie a obnovu chovov. Teraz na tieto opatrenia nadväzujeme výnimočnou finančnou podporou, ktorá má zmierniť ekonomické straty,“ priblížil agrominister.
Celkový rozpočet aktuálnej výnimočnej podpory predstavuje 3.487.408,33 eura. Európska únia poskytla Slovenskej republike finančné prostriedky vo výške 2.092.445 eur, čo predstavuje 60 % celkových výdavkov. Zvyšných 1.394.963,33 eura bude hradených zo štátneho rozpočtu SR. O podporu požiadalo spolu 25 poľnohospodárov, z toho 20 chovateľov ošípaných a päť chovateľov dojníc.
„Prostredníctvom PPA smeruje 25 chovateľom výnimočná finančná podpora vo výške takmer 3,49 milióna eur. Som rád, že sa nám podarilo zabezpečiť toto mimoriadne odškodnenie a pomôcť tak poľnohospodárom zmierniť náročné obdobie. Verím, že podpora prispeje k stabilizácii hospodárenia,“ uviedol generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.
Dodal, že PPA už začala elektronicky doručovať rozhodnutia o poskytnutí výnimočnej podpory. Finančné prostriedky budú žiadateľom poukázané do troch dní od prevzatia rozhodnutia o jej poskytnutí.