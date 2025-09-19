< sekcia Ekonomika
Takáč: Poslanecký prieskum v PPA by mohol byť koncom septembra
Takáč prisľúbil aj možnosť vykonania poslaneckého prieskumu na PPA.
Autor TASR
Bratislava 19. septembra (TASR) - Poslanecký prieskum v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA), najmä kvôli tzv. penziónovej výzve z roku 2015, by sa mohol uskutočniť na prelome septembra a októbra tohto roku. Uviedol to v piatok na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
„Keď budeme mať uzavreté všetky kontroly v tej penziónovej výzve, spravíme spoločný tlačový brífing a dáme k tomu nejaké stanovisko. Ja som sa dohodol na prelome septembra, októbra, keď už budú ukončené všetky tieto kontroly,“ avizoval agrominister.
Takáč prisľúbil aj možnosť vykonania poslaneckého prieskumu na PPA. „Spraví sa aj poslanecký prieskum, kde zavolám poslancov Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Môžu prísť na PPA a môžu si pozrieť všetky zistenia, všetky informácie ohľadom jednotlivých projektov v rámci spomínanej výzvy. My sme úplne otvorení, komunikujeme. Ak konajú orgány činné v trestnom konaní, nech konajú," dodal Takáč.
