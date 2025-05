Takáč: PPA kontrolovala projekty z výzvy na podporu agroturistiky

Bratislava 7. mája (TASR) - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) kontrolovala všetky projekty z výzvy na podporu agroturistiky z roku 2015. Uviedol to v stredu na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) za účasti generálneho riaditeľa PPA Mareka Čepka.



„Pôdohospodárska platobná agentúra vykonáva kontrolu už nejaký čas na všetkých projektoch v tejto výzve. Samozrejme, pokiaľ niekto nedodržuje podmienky, ktoré sú v danej výzve, tak platobná agentúra bude vo veci konať a bude dávať nejaké sankcie alebo bude odstupovať od zmlúv,“ povedal Takáč.



Vo výzve na podporu agroturistiky bolo podľa agroministra schválených 152 projektov za asi 89 miliónov eur, pričom PPA od 65 projektov za 41,5 milióna eur počas niekoľkých rokov dozadu odstúpila od zmluvy. „Aktívnych alebo reálnych a realizovaných projektov je 87, z toho 34 je už po tzv. dobe udržateľnosti. Čo sa týka ešte projektov s prebiehajúcou dobou udržateľnosti, ide o 53 projektov,“ spresnil Takáč.



Zdôraznil, že PPA vykonáva dlhodobo kontroly pri rôznych projektoch vrátane tých zo spomínanej výzvy a pri viacerých projektoch už konajú orgány činné v trestnom konaní. „Pôdohospodárska platobná agentúra je maximálne súčinná s orgánmi činnými v trestnom konaní,“ dodal Takáč.



Podľa Čepka majú na platobnej agentúre pracovníci príkaz vykonávať kontroly na mieste na všetkých projektov v rámci spomínanej výzvy, ktoré sú ešte v lehote udržateľnosti a týkajú sa ubytovacích zariadení. „Platobná agentúra má veľmi striktné kontrolné mechanizmy v súlade so slovenskou a európskou legislatívou v rámci kontrol na mieste u prijímateľov. V rámci tejto výzvy kontrolujeme, či je projekt zrealizovaný, uvedený do prevádzky a skolaudovaný. Kontrolujeme kompletne účtovníctvo, knihu ubytovaných hostí, faktúry za ubytovanie, ich premietnutie v účtovníctve a ich úhrady, ako aj informáciu, na ktorých miestach prijímatelia inzerujú ubytovacie služby,“ doplnil Čepko.



„V rámci spomínanej výzvy bola na každú jednu žiadosť o platbu vykonaná kontrola na mieste. Je potrebné si uvedomiť, že Pôdohospodárska platobná agentúra na to, aby stanovila korekciu alebo mohla odstúpiť od zmluvy, musí mať relevantné dôkazy. Videá opozičných poslancov spred brán ubytovacích zariadení neznamenajú relevantné dôkazy,“ uzavrel generálny riaditeľ PPA.