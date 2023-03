Takáč: Pre situáciu na pozemkovom fonde som podal trestné oznámenie

Bratislava 15. marca (TASR) - Situáciou na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) sa musia zaoberať orgány činné v trestnom konaní. Uviedol to v stredu pred budovou Generálnej prokuratúry (GP) SR podpredseda opozičnej strany Smer-SD Richard Takáč s tým, že na GP podal trestné oznámenie. Podanie trestného oznámenia avizoval Smer-SD už minulý týždeň 8. marca na brífingu pred budovou SPF.



"Dnes som podal trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre. Trestné oznámenie som podal priamo výpoveďou, a to z toho dôvodu, že problematika SPF je náročná, aby došlo k úplnému pochopeniu, čo všetko sa deje na SPF," priblížil Takáč.



Z SPF odišli podľa Takáča viacerí zamestnanci fondu, ktorí boli šikanovaní. "SPF opustilo množstvo odborníkov. Táto inštitúcia bez odborníkov nebude fungovať a momentálne už, bohužiaľ, nefunguje. Generálny riaditeľ SPF Ján Marosz je totálny amatér, ktorý používa metódy vyhrážania, bossingu, šikany na jednotlivých zamestnancov, ktorých tlačí do rôznych nekalých praktík," priblížil minulý týždeň Takáč. Marosz podľa neho okrem iného zastavil vydávanie územných konaní, ktoré SPF v minulosti bežne vydával.



Odbor komunikácie a špeciálnych činností SPF v reakcii na vyjadrenie Smeru-SD okrem iného uviedol, že po nástupe nového vedenia SPF v novembri 2021 neprišlo k žiadnym plošným čistkám. Postupne sa však podľa SPF zistili skutočnosti nezlučiteľné s tým, aby niektorí funkcionári zastávali svoje funkcie. "Išlo o ľudí, ktorých podpis figuruje na mnohých, pre štát extrémne nevýhodných zmluvách, napríklad pod škandalóznymi zmluvami o predaji pozemkov pri Špačinciach za podhodnotenú cenu," zdôraznil pozemkový fond.