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Takáč: Prioritou v rozpočte 2027 bude udržanie štátnych schém pomoci

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Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Pripustil, že zostavovanie budúcoročného rozpočtu bude pre ministra financií náročné.

Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Prioritou v rozpočte na rok 2027 bude udržanie doterajších štátnych schém pomoci. Uviedol to v stredu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).

„Mojou snahou na ministerstve pôdohospodárstva bude udržať štátne schémy pomoci, národné podpory, ktoré sú. Je tam nejaký balík finančných prostriedkov, ktorý sa už tretím rokom snažíme zachovať. Zatiaľ sa mi to podarilo. Je asi toto základ, aby sa mi to podarilo vyrokovať aj v tomto rozpočte,“ spresnil.

Povedal, že prijatie návrhu rozpočtu na budúci rok je potrebné pre celú krajinu. „Neviem si predstaviť, že by sme fungovali v rámci provizória, to by bolo strašne komplikované. Ani by sme nedokázali fungovať v rámci provizória,“ dodal.

Pripustil, že zostavovanie budúcoročného rozpočtu bude pre ministra financií náročné. Podľa jeho slov je podstatné to, „či majú občania sociálne opatrenia, ako sa im žije, ako sa im funguje“. „A toto podľa mňa bude asi najdôležitejšie v rámci rozpočtu, ktorý sa bude pripravovať,“ dodal agrominister.
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