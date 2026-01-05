< sekcia Ekonomika
Takáč: Rezort a potravinári sa zhodujú na zmenách agropolitiky EÚ
Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa zhodujú v tom, čo treba zmeniť v návrhu novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ po roku 2028. Uviedol to na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) po spoločnom rokovaní so zástupcami SPPK, pred svojou stredajšou (7. 1.) pracovnou cestou do Bruselu, kde sa na žiadosť Európskej komisie (EK) stretne s ministrami pôdohospodárstva krajín EÚ.
„Pre SR sú červené čiary (návrhu) tri. V novom návrhu je menej peňazí pre sektor pôdohospodárstva, ako bolo doteraz, toto je pre nás neprípustné. Agrosektor, hlavne v SR, musí dostať viacej finančných prostriedkov,“ priblížil Takáč.
Druhou červenou čiarou v návrhu CAP je podľa Takáčových slov tzv. stropovanie priamych platieb. „Na Slovensku je poľnohospodárstvo desiatky rokov postavené na veľkých farmách. Pre nás je veľmi podstatné a potrebné zachovať dobrovoľnosť stropovania priamych platieb,“ podčiarkol agrominister. Návrh EK je podľa neho pri stropovaní pre až 90 % poľnohospodárskych subjektov na Slovensku likvidačný.
Treťou červenou čiarou pre SR je podľa Takáča úplné vylúčenie potravinárstva a vinohradníctva z CAP po roku 2028. „Musí byť zachovaná finančná podpora v Spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ aj pre sektor potravinárstva a vinohradníkov,“ zdôraznil Takáč, ktorý bude 7. januára v Bruseli podľa svojich slov „vystupovať v duchu spomínaných červených čiar“.
„Nechceme menej peňazí, ako sme dostávali doteraz. Nechceme politický fetiš, za ktorý stále považujeme stropovanie priamych platieb. Nechceme taktiež, aby zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky boli vynechaní potravinári. To sú tri veci, ktoré keď nebudú zavedené, tak stále dokážu slovenskí poľnohospodári garantovať obrobenú krajinu a akú-takú potravinovú sebestačnosť a bezpečnosť,“ doplnil Takáčove slová 1. podpredseda SPPK Emil Macho.
