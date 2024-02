Takáč: Situácia v agrosektore je vážna a vyžaduje si urýchlenú podporu

Bratislava 27. februára (TASR) - Slovensko naďalej trvá na doplnení obilnín a iných citlivých komodít do automatického ochranného opatrenia. Ako možnú alternatívu vidí zvýšenie objemu kvót alebo uloženie dovozného vratného cla. Počas pondelkového (26. 2.) rokovania Rady Európskej únie (EÚ) pre poľnohospodárstvo a rybárstvo Agrifish to povedal minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD). Situácia v agrosektore je podľa neho vážna a vyžaduje si cielenú a urýchlenú podporu. Informovalo o tom v utorok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.



"Naši producenti v dôsledku nadmerných dovozov stratili svoje tradičné vývozné trhy, na čo Komisia nebola schopná adekvátne reagovať," upozornil Takáč. Problém podľa ministra nepredstavujú iba lacné importy z krajín zoskupenia Mercosur. Oveľa závažnejší je podľa neho vplyv dovozov z Ukrajiny na trhy prihraničných členských štátov.



Slovensko počas zasadnutia predstavilo zoznam konkrétnych návrhov opatrení, ktoré by mohli prispieť k zmierneniu napätia v sektore. Takáč spolu s ostatnými členskými štátmi volal po predĺžení výnimiek z noriem GAEC 7 a 8, zavedení väčšej flexibility presunov v prvom pilieri, znížení počtu kontrol v rámci zavádzania systému monitorovania poľnohospodárskych plôch (AMS), ako aj po zjednodušení systému poľnohospodárskej štatistiky. Podľa Takáča je nevyhnutné vrátiť sa k pravidlu N+3, pretože len tak sa členské štáty EÚ dokážu vyhnúť znižovaniu kvality projektov a strate fondov.



Šéf agrorezortu vyzval Komisiu, aby vykonávala analýzu vplyvu na poľnohospodárov a ich výrobné náklady vždy, keď sa zavádzajú nové pravidlá a realizujú významné zmeny. Takými sú napríklad zmeny spoločnej poľnohospodárskej politiky, implementácia Európskej zelenej dohody či príprava iných, aj čiastkových stratégií a vízií, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú poľnohospodárske činnosti. "Kým sa neprehodnotí súčasný rámec povinností, právnych predpisov, pravidiel alebo nariadení, nemali by sa zavádzať žiadne nové opatrenia," dodal minister.