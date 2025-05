Takáč: Situáciu s premnoženou zverou vyrieši až nový zákon

Bratislava 7. mája (TASR) - Situáciu s premnoženou raticovou zverou by mal vyriešiť až pripravovaný nový zákon o poľovníctve, o ktorom agrorezort diskutuje s parlamentnými poslaneckými klubmi. Návrh zákona by mala následne schváliť vláda a posunúť ho na rokovanie Národnej rady (NR) SR. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).



„Je asi úplne evidentné, že raticová zver je premnožená na celom území Slovenskej republiky. Toto je každoročný problém a riešime ho viacerými krokmi. Jednak sú rôzne opatrenia, ktoré rozväzujú ruky poľovníkom a na druhej strane túto situáciu vyriešime tým, že prijmeme nový zákon v poľovníctve, ktorý je nachystaný,“ spresnil.



O návrhu zákona podľa Takáča diskutuje štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva s každým poslaneckým klubom v NR SR, vrátane koalície, aj opozície. „Návrh už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a keď prejde 'kolečko' v Národnej rade, tak následne by išiel na vládu a potom do parlamentu,“ informoval.



„Myslím si, že nový zákon vyrieši situáciu z pohľadu premnoženého množstva raticovej zveri, lebo je písaný v regiónoch. Zákon je napísaný tak, že došlo v ňom asi prvýkrát k historickej dohode medzi poľovníkmi a poľnohospodármi,“ podčiarkol.



Dodal, že veľakrát sa stane, že vzťah medzi poľovným združením a poľnohospodárskym družstvom nie je dobrý. „Stav je taký, že raticovej zveri je veľa a spôsobuje prirodzene škody na poľnohospodárskych plochách, ale aj na lesných porastoch,“ dodal Takáč.