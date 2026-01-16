< sekcia Ekonomika
Takáč: Slovensko môže mať v novom období až o 30 % menej peňazí
Európska komisia počíta s nižším objemom prostriedkov pre sektor poľnohospodárstva po roku 2028.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Slovensko môže mať v novom programovom období podľa ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD) o 20 až 30 % menej finančných prostriedkov pre sektor poľnohospodárstva. Uviedol to v piatok na tlačovej konferencii po bilaterálnom rokovaní s talianskym ministrom poľnohospodárstva, potravinovej suverenity a lesov Francescom Lollobrigidom, pričom poukázal na diskusie o novom finančnom návrhu EÚ od roku 2028 a o podobe Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po roku 2027.
Európska komisia počíta s nižším objemom prostriedkov pre sektor poľnohospodárstva po roku 2028. Takáč upozornil, že po roku 2028 sa v zásade nemá uplatňovať externá konvergencia, pričom Slovensko je v priamych platbách približne na úrovni 83 % v porovnaní so staršími členskými štátmi. „Môžeme s plnou vážnosťou hovoriť o tom, že v novom programovom období budeme mať o 20 až 30 % menej finančných prostriedkov pre sektor poľnohospodárstva na Slovensku,“ povedal minister.
Za dôležitú považuje Takáč aj debatu o zmene architektúry SPP. Komisia podľa neho diskutuje o vytvorení jedného „superfondu“ a o zlúčení prvého a druhého piliera. „Sú určité veci, o ktorých sa diskutuje,“ uviedol s tým, že Slovensko bude presadzovať zachovanie nastavení, ktoré zohľadňujú štruktúru domáceho poľnohospodárstva.
Kľúčové je podľa ministra zachovanie dobrovoľnosti stropovania priamych platieb. Povinné stropovanie na úrovni 100.000 eur na konečného užívateľa by podľa neho vzhľadom na vysoký podiel veľkých fariem na Slovensku znamenalo zásadný zásah do sektora. „Takéto nastavenie by znamenalo totálnu likvidáciu sektora poľnohospodárstva u nás,“ skonštatoval.
Takáč zároveň kritizoval, že z návrhov má byť vylúčený sektor potravinárstva. Zachovanie jeho oprávnenosti v rámci SPP označil za dôležité aj z pohľadu potravinovej sebestačnosti a investícií do spracovania.
Minister hovoril aj o konkurencieschopnosti európskeho poľnohospodárstva. Podľa neho ju oslabujú „prehnané zelené ciele“ a vysoké ceny energií v EÚ, ktoré sú podľa jeho slov niekoľkonásobne vyššie než v iných častiach sveta. Ocenil, že otázku znižovania cien energií otvárajú viacerí lídri vrátane talianskej premiérky, pričom cieľom má byť schopnosť EÚ lepšie konkurovať tretím krajinám.
Témou rokovaní boli aj obchodné dohody s tretími krajinami vrátane Mercosuru. Takáč zdôraznil potrebu, aby sa pri dovoze do EÚ uplatňovali rovnaké štandardy, aké musia dodržiavať európski poľnohospodári a potravinári, a aby existoval pravidelný monitoring. Slovensko podľa neho bude presadzovať aj vytvorenie špeciálneho fondu na kompenzácie v prípade výpadkov a problémov spôsobených dovozom.
Za najväčší problém označil dovoz z Ukrajiny, keďže Slovensko s ňou priamo susedí a blízkosť podľa ministra zvyšuje tlak na domáci trh viac než iné obchodné dohody.
