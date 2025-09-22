< sekcia Ekonomika
Takáč: Slovensko nesúhlasí s návrhom financovania agropolitiky EÚ
Takáč zdôraznil, že keď členské štáty porovnajú financie pre poľnohospodárov s prebiehajúcim programovým obdobím, tak väčšina z nich zisťuje, že ide o menej peňazí.
Autor TASR
Brusel 22. septembra (TASR) - Slovensko je nespokojné s vyčlenením sumy, ktorú Európska komisia v dlhodobom rozpočte EÚ po roku 2027 navrhla pre agrosektor, aj s podobou spoločnej poľnohospodárskej politiky. Uviedol to v pondelok v rozhovore pre TASR minister pôdohospodárstva SR Richard Takáč (Smer-SD) po zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo v Bruseli.
Takáč zdôraznil, že keď členské štáty porovnajú financie pre poľnohospodárov s prebiehajúcim programovým obdobím, tak väčšina z nich zisťuje, že ide o menej peňazí. „Slovensko má v návrhu pre poľnohospodársku časť o 900 miliónov eur menej, takmer o miliardu,“ upozornil.
Pripustil, že pôjde o akési „skladanie“ financií, lebo sú aj iné balíky, z ktorých môžu farmári čerpať.
Je tu zároveň aj nový návrh spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý má spojenie s rozpočtom, lebo tento návrh predvída spájanie všetkých fondov spoločnej agropolitiky dokopy, do veľkého poľnohospodárskeho superfondu. S tým, ako tvrdí Takáč, ministri nesúhlasia. Želajú si zachovať samostatný rozpočet pre farmárov, zachovať prvý aj druhý pilier, kritizujú, že nová agropolitika akoby zabudla na potravinárov a dáva o 62 % menej prostriedkov pre rybné hospodárstvo a obmedzuje aj školský program pre poskytovanie mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny. Želajú si viac peňazí, zjednodušenie, menej byrokracie a spravodlivé nastavenie podmienok pre všetkých európskych poľnohospodárov.
Pondelňajšie rokovania boli podľa jeho slov hlavne o budúcom dlhodobom rozpočte a poľnohospodárskej politike, pričom väčšina ministrov kritizovala nastavenie financovania agropolitiky a jeho novú podobu.
„Toto sa nedá pochváliť. Vidíme, že niektorí predstavitelia EÚ sa snažia ideologicky nepochopiteľne dávať viac peňazí na zbrojenie a menej pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Ale Únia musí robiť všetko pre to, aby sme boli potravinovo sebestační. Nový návrh spoločnej poľnohospodárskej politiky je pre Slovensko najhorší. Keby to bolo takto nastavené, najviac na to doplatíme,“ uviedol.
Takáč dodal, že tieto ciele treba riešiť teraz, nespoliehať sa na to, že na rokovania o budúcom dlhodobom rozpočte sú ešte dva roky. Myslí si, že rok 2026 bude ten, ktorý stanoví prvé rámce, nejaké kontúry sa možno nastavia už na decembrovom samite EÚ.
„V týchto týždňoch a mesiacoch sa rozdávajú základné karty, tie prvé, ktoré hovoria, kam sa budeme uberať a akým spôsobom,“ vysvetlil.
Členské štáty už dali najavo svoju nespokojnosť. Slovensko aj so stropovaním priamych platieb, kde 100.000 eur na konečného užívateľa považuje za málo v prípade, keď krajina má historicky väčšie územné plochy na farmárske účely.
Dodal, že jeho rezort chce situáciu riešiť na viacerých úrovniach, v spolupráci s inými krajinami aj stretnutím so slovenskými europoslancami.
„Slovensko si určí červené čiary a verím, že diskusiami dospejeme k tomu, aby sme aj v novom finančnom rámci a novej poľnohospodárskej politike spravili také kroky, aby sme boli potravinovo sebestační, bezpeční a aby európske poľnohospodárstvo, potravinárstvo a lesníctvo bolo odolnejšie aj vo vzťahu k tretím krajinám,“ odkázal.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
