Takáč: Slovensko v europarlamente a eurokomisii bráni záujmy farmárov
Rozhovory na pôde EP považuje za užitočné, lebo zistil, ako výbor AGRI a europoslanci vnímajú návrhy dlhodobého rozpočtu a agropolitiky.
Autor TASR
Brusel 2. októbra (TASR) - Slovensko vo štvrtok na pôde Európskeho parlamentu aj v sídle Európskej komisie (EK) dalo najavo svoj postoj k budúcemu financovaniu agrosektora Európskej únie (EÚ) a dotváraniu novej spoločnej poľnohospodárskej politiky. Uviedol to v Bruseli minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) po stretnutí s viacerými slovenskými europoslancami a eurokomisárom pre poľnohospodárstvo Christophom Hansenom, informuje spravodajca TASR.
Minister pripomenul, že najbližšie týždne sa bude riešiť návrh EK o podobe dlhodobého rozpočtu EÚ po roku 2027 a financie vyčlenené pre agrosektor, ako aj samotná podoba spoločnej poľnohospodárskej politiky. Uviedol, že Slovensko je nespokojné s vyčlenenou sumou pre slovenských poľnohospodárov, lebo aj agrosektor EÚ ako taký by mal mať o 30 percent menej zdrojov. Dodal, že v rámci novej spoločnej agropolitiky Slováci utrpia najviac, a to stropovaním priamych platieb pre farmárov.
„Vnímame to ako problém, a preto to od začiatku chceme riešiť s tými najkompetentnejšími,“ vysvetlil minister svoje stretnutie s Hansenom, ktorému predchádzalo rokovanie so šéfkou Výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstvo (AGRI) Veronikou Vrecionovou a stretnutie s niekoľkými europoslancami za Smer-SD, Hlas-SD a Republiku. Takáč upozornil, že stretnúť sa v tejto veci chce aj s europoslancami za PS a KDH.
Rozhovory na pôde EP považuje za užitočné, lebo zistil, ako výbor AGRI a europoslanci vnímajú návrhy dlhodobého rozpočtu a agropolitiky. Skonštatoval, že návrhy eurokomisie sú sporné aj pre europarlament a šéfka výboru AGRI chápe problémy, ktoré trápia Slovensko.
„Zatiaľ vnímam to, že všeobecne europoslanci nesúhlasia s týmito návrhmi, s menej peniazmi pre poľnohospodárstvo a nastavením agropolitiky,“ vysvetlil.
Rokovanie v sídle EK s Hansenom bolo podľa neho tiež o týchto dvoch témach, pričom komisára informoval, že pre SR je červená čiara stropovanie vo výške 100.000 eur na konečného užívateľa.
„To by na Slovensku znamenalo likvidáciu pre 80 percent poľnohospodárov. Našli sme ale spoločnú reč. Zhodli sme sa na tom, že treba podporovať najmä tých poľnohospodárov, ktorí produkujú, pestujú a chovajú zvieratá, zamestnávajú množstvo ľudí. Toto chce podporovať aj komisár, aj ja, len musíme nájsť cestu ako doručiť financie. Aj on si vie predstaviť to, že by sme zastropovali na Slovensku platby na úrovni 100.000 eur, ale preplácali by sme mzdové náklady najmä aktívnym poľnohospodárom, ktorí zamestnávajú a veľa produkujú,“ vysvetlil Takáč.
Minister pripomenul, že Hansen o niekoľko týždňov pracovne navštívi Slovensko a bude to príležitosť ukázať mu niektoré väčšie farmy, opäť tieto veci spoločne prebrať a hľadať spôsob, ako ďalej pomáhať aj malým a stredným farmárom. A hlavne ako prilákať mladých ľudí do sektora poľnohospodárstva.
