Takáč so zástupcami poľnohospodárov vyzvali na dodržiavanie opatrení

Bratislava 31. marca (TASR) - Slintačka a krívačka sa na ďalšie farmy zatiaľ nerozšírila a na Slovensku tak zostáva päť ohnísk tohto ochorenia zvierat. Podozrenie na nákazu v Dolnom Ohaji sa nepotvrdilo, informoval v pondelok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Po spoločnom rokovaní vyzval šéf agrorezortu so zástupcami poľnohospodárov na prísne dodržiavanie nariadení, ktoré majú šíreniu nákazy zabrániť.



„Potrebujem opäť apelovať na poľnohospodárov, poľnohospodárske subjekty naprieč celým Slovenskom, aby dodržovali všetky opatrenia, všetky nariadenia, ktoré boli vydané ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy pánom Chudým, ktoré boli vydávané od 7. marca až doteraz, aby dodržovali všetky nariadenia, ktoré sú, je to uzavretie hospodárskych dvorov, dezinfekcia, zákaz vstupu tretím osobám,“ povedal Takáč.



Problémom je podľa ministra veľké množstvo neregistrovaných zvierat u domácich chovateľov, ktoré by mohli chorobu prenášať. V niektorých prípadoch sa podľa neho počet zvierat blížil k 100 kusom.



Rezort pôdohospodárstva podľa ministra pripraví zrozumiteľnú príručku o tom, čo je vírusové ochorenia a aké kroky by mali robiť. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Andrej Gajdoš dodal, že v najbližších dňoch by mohla byť zriadená aj infolinka, na ktorej by mohli farmári získať základné informácie o opatreniach, ktoré sa na nich vzťahujú.



Takáč zopakoval, že na farmy pri Dunajskej Strede sa nákaza dostala pravdepodobne vzduchom, no na farmu v Plaveckom Štvrtku bola zanesená človekom. Na jednotlivých farmách veterinári zisťujú, či sa z nich v rizikovom období niečo neprevážalo do iných častí Slovenska. Minister zdôraznil, že napriek zákazu prevozu zvierat majú indície o porušovaní tohto nariadenia.



„Prosím vás, vážení poľnohospodári, netreba to podceňovať, je to fakt veľmi závažná situácia a nemôžete to brať tak, že teraz to je len niekde na juhu a nás sa to nedotýka. Dotýka sa to celého Slovenska,“ dodal minister.