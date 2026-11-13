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Takáč: Spoločná agropolitika EÚ v novom období bude mať menej peňazí

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Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (SMER-SD). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Sektor pôdohospodárstva bude mať podľa neho ledva na priame platby.

Autor TASR
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Bratislava 13. novembra (TASR) - Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) EÚ bude mať v novom programovom období 2028 - 2034 menej peňazí. V súčasnom rozpočte mala SR asi 4,6 miliardy eur a v novom programovom období to bude podľa návrhu v základnom rámci 3,7 miliardy eur. Uviedol to v piatok minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) po rokovaní so zástupcami poľnohospodárskeho, potravinárskeho a lesníckeho sektora. Sektor pôdohospodárstva bude mať podľa neho „ledva na priame platby“.





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