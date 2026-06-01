Takáč: Spúšťame tri nové výzvy za 900.000 eur zo štátneho rozpočtu
Výzvy sú podľa jeho slov otvorené pre uchádzačov od 1. do 30. júna.
Autor TASR
Bratislava 1. júna (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spúšťa tri nové výzvy zo štátneho rozpočtu v objeme 900.000 eur, a to na podporu stavovských subjektov a projektov v oblasti poľnohospodárstva (500.000 eur), lesného hospodárstva a poľovníctva (200.000 eur) a potravinárstva (200.000 eur). Oznámil to v pondelok na brífingu minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD).
„V zásade cez tieto finančné prostriedky podporujeme rôzne združenia a organizácie, rôzne stavovské organizácie, ktoré pôsobia pod sektorom, pod ministerstvom pôdohospodárstva,“ priblížil Takáč.
Výzvy sú podľa jeho slov otvorené pre uchádzačov od 1. do 30. júna, oprávnenosť výdavkov je od 1. januára tohto roku, ukončenie realizácie je do 31. decembra 2026.
Výzva pre poľnohospodárstvo má alokáciu 500.000 eur, oprávnenými žiadateľmi sú neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), ako aj záujmové združenia právnických osôb.
Vo výzve pre lesné hospodárstvo a poľovníctvo je alokovaných 200.000 eur. Oprávnenými žiadateľmi sú občianske združenia, Slovenská lesnícka komora, Slovenská poľovnícka komora a poľovnícke organizácie.
Alokácia vo výzve pre potravinárstvo dosahuje 200.000 eur. Oprávnenými žiadateľmi sú neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, SPPK a záujmové združenia právnických osôb.
„Zhruba o týždeň sa teším na tlačovú konferenciu, kde budeme vyhlasovať ďalších osem výziev z európskych zdrojov, to sú tzv. výzvy zo strategického plánu v objeme okolo 300 miliónov eur, ktoré na sektor čakajú,“ dodal agrominister.
