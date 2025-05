Takáč: Spúšťame verejné obstarávanie na pozemkové úpravy

Bratislava 30. mája (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spúšťa verejné obstarávanie na pozemkové úpravy, ktoré bolo naposledy vyhlásené v roku 2018. Pôjde o 93 katastrálnych území v častiach západ, stred a východ SR. Uviedol to na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Začína sa stredom s 22 katastrálnymi územiami, na ktoré by malo ísť asi 20 miliónov eur.



„Ideme realizovať 93 katastrálnych území, momentálne to máme rozdelené na tri časti - západ, stred a východ. Začíname verejným obstarávaním pre oblasť stred Slovenska, kde je 22 katastrálnych území. Ďalej pôjde potom západ, následne východ,“ priblížil Takáč.



Stred bol podľa neho vybraný ako prvý z pohľadu jednoduchosti pozemkových úprav, ale najmä preto, že je v tejto časti SR už zrealizovaných pomerne veľa pozemkových úprav z predchádzajúceho obdobia. „Predpokladáme, že budú aj personálne kapacity, ktoré sa prihlásia do verejného obstarávania, aby mohli realizovať pozemkové úpravy,“ podčiarkol.



MPRV podľa slov ministra začína s preškoľovaním ľudí, ktorí získajú osvedčenie, aby mohli vykonávať pozemkové úpravy. „Naposledy preškolenie ľudí bolo v roku 2004. Preškolenie spúšťame, aby sa mohli rôzne spoločnosti alebo geodeti po získaní osvedčení prihlásiť do realizácie na pozemkové úpravy,“ poznamenal.



„Pripravujeme novelizáciu zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy, chceme vyriešiť nezistených a neznámych vlastníkov pôdy, čo tiež súvisí s pozemkovými úpravami a s rozdrobenosťou pozemkov. Chceme tiež zvýšiť limity, aby sme zamedzili do budúcnosti opätovnému drobeniu pozemkov po pozemkových úpravách,“ dodal Takáč.