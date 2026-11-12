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Takáč: SR a ČR chcú presadzovať dostatočne financovanú agropolitiku
SR a ČR chcú nadviazať na doterajšiu intenzívnu spoluprácu nielen pri presadzovaní spoločných záujmov v Bruseli, ale aj pri konkrétnom rozvoji svojich regiónov.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Budúcnosť Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ po roku 2027, dostatočné financovanie agrosektora a podmienky podpory pre poľnohospodárov boli hlavnými témami rokovania ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča (Smer-SD) s českým ministrom poľnohospodárstva Martinom Šebestyánom v Prahe. Obaja ministri potvrdili, že SR a ČR majú v zásadných otázkach budúcej podoby CAP spoločné postoje a chcú ich naďalej koordinovane presadzovať na európskej úrovni. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
„Za kľúčovú oblasť našej spolupráce považujem práve nastavenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2027. Už viac ako rok presadzujeme naše národné priority a vďaka intenzívnym rokovaniam s partnermi sa nám podarilo dosiahnuť významný pokrok. Teší ma, že v mnohých zásadných otázkach nachádzame spoločnú reč aj s Českou republikou. Spoločne dokážeme byť pri presadzovaní záujmov našich poľnohospodárov výrazne silnejší,“ uviedol Takáč.
Medzi spoločné priority oboch krajín patrí predovšetkým zabezpečenie dostatočného rozpočtu na pôdohospodárstvo a potravinárstvo, spravodlivé nastavenie priamych platieb, zníženie administratívnej záťaže a zjednodušenie pravidiel pre poľnohospodárov. Slovensko zároveň presadzuje, aby nová CAP poskytovala účinnejšiu podporu spracovateľskému a potravinárskemu priemyslu a aby podpora smerovala predovšetkým k tým, ktorí sa skutočne venujú poľnohospodárskej činnosti.
Dôležitý posun v presadzovaní týchto priorít prinieslo podľa MPRV aj nedávne zasadnutie Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo Agrifish v Luxemburgu. Ministri 26. októbra dosiahli jednomyseľnú dohodu a Slovensko a Česká republika k nej zároveň pripojili spoločné vyhlásenie, v ktorom zdôraznili potrebu ďalších úprav pravidiel tak, aby zohľadňovali špecifiká jednotlivých členských štátov a ich poľnohospodárskej štruktúry.
„Aj vďaka podpore českého ministra Martina Šebestyána sa nám podarilo dosiahnuť, že otázka stropovania podpôr na úrovni konečného užívateľa výhod bude predmetom rokovania na najvyššej politickej úrovni, a to na decembrovom samite lídrov Európskej únie. Írske predsedníctvo nám k tomu poskytlo písomnú politickú garanciu. Chcem sa preto Martinovi Šebestyánovi poďakovať za podporu a konštruktívnu spoluprácu. Naďalej budeme presadzovať dobrovoľnosť a flexibilitu pri stropovaní, odpočítanie nákladov na pracovnú silu a predovšetkým uplatňovanie stropovania na úrovni jednej farmy. Pravidlá musia rešpektovať rozdielne podmienky a štruktúru poľnohospodárskych podnikov v jednotlivých členských štátoch,“ zdôraznil Takáč.
Práve decembrový samit lídrov EÚ bude ďalším zásadným míľnikom. Predmetom rokovaní bude nový viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 až 2034, ktorý rozhodne aj o budúcom objeme finančných prostriedkov pre poľnohospodárstvo. Slovensko bude naďalej presadzovať silnú, spravodlivú a dostatočne financovanú Spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá nebude oslabovať konkurencieschopnosť európskych producentov.
MPRV dodalo, že SR a ČR chcú nadviazať na doterajšiu intenzívnu spoluprácu nielen pri presadzovaní spoločných záujmov v Bruseli, ale aj pri konkrétnom rozvoji svojich regiónov. Spoločným cieľom zostáva vytvárať stabilné a predvídateľné podmienky pre poľnohospodárov, potravinárov a vidiecke oblasti oboch krajín.
„Za kľúčovú oblasť našej spolupráce považujem práve nastavenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2027. Už viac ako rok presadzujeme naše národné priority a vďaka intenzívnym rokovaniam s partnermi sa nám podarilo dosiahnuť významný pokrok. Teší ma, že v mnohých zásadných otázkach nachádzame spoločnú reč aj s Českou republikou. Spoločne dokážeme byť pri presadzovaní záujmov našich poľnohospodárov výrazne silnejší,“ uviedol Takáč.
Medzi spoločné priority oboch krajín patrí predovšetkým zabezpečenie dostatočného rozpočtu na pôdohospodárstvo a potravinárstvo, spravodlivé nastavenie priamych platieb, zníženie administratívnej záťaže a zjednodušenie pravidiel pre poľnohospodárov. Slovensko zároveň presadzuje, aby nová CAP poskytovala účinnejšiu podporu spracovateľskému a potravinárskemu priemyslu a aby podpora smerovala predovšetkým k tým, ktorí sa skutočne venujú poľnohospodárskej činnosti.
Dôležitý posun v presadzovaní týchto priorít prinieslo podľa MPRV aj nedávne zasadnutie Rady ministrov EÚ pre poľnohospodárstvo a rybárstvo Agrifish v Luxemburgu. Ministri 26. októbra dosiahli jednomyseľnú dohodu a Slovensko a Česká republika k nej zároveň pripojili spoločné vyhlásenie, v ktorom zdôraznili potrebu ďalších úprav pravidiel tak, aby zohľadňovali špecifiká jednotlivých členských štátov a ich poľnohospodárskej štruktúry.
„Aj vďaka podpore českého ministra Martina Šebestyána sa nám podarilo dosiahnuť, že otázka stropovania podpôr na úrovni konečného užívateľa výhod bude predmetom rokovania na najvyššej politickej úrovni, a to na decembrovom samite lídrov Európskej únie. Írske predsedníctvo nám k tomu poskytlo písomnú politickú garanciu. Chcem sa preto Martinovi Šebestyánovi poďakovať za podporu a konštruktívnu spoluprácu. Naďalej budeme presadzovať dobrovoľnosť a flexibilitu pri stropovaní, odpočítanie nákladov na pracovnú silu a predovšetkým uplatňovanie stropovania na úrovni jednej farmy. Pravidlá musia rešpektovať rozdielne podmienky a štruktúru poľnohospodárskych podnikov v jednotlivých členských štátoch,“ zdôraznil Takáč.
Práve decembrový samit lídrov EÚ bude ďalším zásadným míľnikom. Predmetom rokovaní bude nový viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 až 2034, ktorý rozhodne aj o budúcom objeme finančných prostriedkov pre poľnohospodárstvo. Slovensko bude naďalej presadzovať silnú, spravodlivú a dostatočne financovanú Spoločnú poľnohospodársku politiku, ktorá nebude oslabovať konkurencieschopnosť európskych producentov.
MPRV dodalo, že SR a ČR chcú nadviazať na doterajšiu intenzívnu spoluprácu nielen pri presadzovaní spoločných záujmov v Bruseli, ale aj pri konkrétnom rozvoji svojich regiónov. Spoločným cieľom zostáva vytvárať stabilné a predvídateľné podmienky pre poľnohospodárov, potravinárov a vidiecke oblasti oboch krajín.