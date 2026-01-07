< sekcia Ekonomika
Takáč: SR obchodnú dohodu s Mercosurom podporuje, chce garancie
Maďari a Poliaci sú stále proti podpisu obchodnej dohody s krajinami Mercosuru.
Autor TASR
Brusel 7. januára (TASR) - Maďari a Poliaci sú stále proti podpisu obchodnej dohody s krajinami Mercosuru, Slovensko dohodu podporí. Uviedol to v stredu večer v Bruseli minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) po rokovaniach ministrov poľnohospodárstva z členských krajín EÚ s troma eurokomisármi, ktoré boli zamerané na budúcnosť európskeho poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti a na obchodnú dohodu s Mercosurom, informuje spravodajca TASR.
Na otázku TASR, aká je pozícia Slovenska po stredajšom mimoriadnom stretnutí v sídle Európskej komisie (EK), Takáč pripomenul, že ide o záležitosť, o ktorej rozhoduje predseda vlády alebo vláda ako taká. „Slovenská republika podporuje dohodu s Mercosurom. Nedá sa na to pozerať jednostranne. Môžem povedať, že sú dva pohľady. Jeden pohľad mám ako člen vlády, ktorý zastupuje Slovenskú republiku z pohľadu toho, že pre Slovensko je dohoda výhodná. Je tam pre nás viacero plusov. Na druhej strane, ako minister pôdohospodárstva hovorím, že sú tam viaceré riziká, viaceré otvorené otázky, na ktoré poukazujeme, napríklad aj z pohľadu obchodnej dohody s Ukrajinou, z hľadiska kvót,“ opísal situáciu Takáč.
Dodal, že na stretnutí v Bruseli povedal, že je podstatné, aby boli ochranné mechanizmy v rámci dohody s krajinami Mercosuru pre sektor pôdohospodárstva, aby boli garancie, že sa budú vytvárať na mesačnej báze kontroly a že sa bude preverovať aj kvalita dovážaných výrobkov. A to tak, aby sektor pôdohospodárstva v EÚ nebol ohrozený.
Minister upozornil, že aj väčšie členské krajiny EÚ majú s týmto problém. Zároveň však vyjadril presvedčenie, že „prichádza k dohode“ a pravdepodobne v piatok (9. 1.) na zasadnutí veľvyslancov členských krajín pri EÚ (COREPER) bude táto zmluva schválená. Aj napriek tom, že okrem Maďarska a Poľska má výhrady i Francúzsko, ale iné veľké štáty ako Nemecko a Španielsko a nakoniec aj Taliansko dohodu podporujú.
Európska komisia by chcela, aby EÚ obchodnú dohodu s Mercosurom podpísala začiatkom budúceho týždňa 12. januára.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
