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Takáč: Štátny podnik Lesy SR bude tento rok v pluse
Návrh opozičného poslanca Alojza Hlinu (SaS), aby sa v štátnom podniku vykonal poslanecký prieskum, nebol parlamentným výborom schválený.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Štátny podnik Lesy SR funguje, tento rok bude „v plusových číslach“. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) na štvrtkovom rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, zvolanom na podnet opozície. Jediným bodom rokovania výboru bola diskusia o hospodárení v podniku Lesy SR. Návrh opozičného poslanca Alojza Hlinu (SaS), aby sa v štátnom podniku vykonal poslanecký prieskum, nebol parlamentným výborom schválený. Generálny riaditeľ Lesov SR Boris Gregor sa na rokovaní výboru nezúčastnil, ospravedlnil ho minister.
„Nie je pravda to, že štátne lesy sú v desaťmiliónových stratách. Štátne lesy aj v tomto roku budú v pluse, zohľadňujúc ekonomiku štátneho podniku, ktorý funguje aj sociálne,“ priblížil agrominister. Štátne lesy podľa neho zohľadňujú určitý sociálny aspekt v tom, že cena predávaného dreva je nižšia v porovnaní s inými.
„Áno, máme veľkú prezamestnanosť tým, že pomáhame v regiónoch. Štátny podnik sa bude musieť zaoberať aj myšlienkami nejakej organizačnej zmeny, najmä preto, že sa realizovali zonácie, v rámci ktorých sme museli odovzdať pomerne značné výmery lesných porastov,“ spresnil Takáč.
Lesy SR mali podľa Takáča obvykle ročnú ťažbu dreva niekedy na úrovni šiestich miliónov kubických metrov. „Teraz sme niekde na úrovni troch miliónov kubíkov. Nám sa dosť odkrojilo v tisíckach hektárov pre zonácie, ktoré boli schválené. Asi 53.000 hektárov, čo nie je málo. Prirodzene to bude výpadok príjmov pre štátne lesy,“ poznamenal.
Podľa Hlinových slov dokážu mať Lesy ČR zisk 160 miliónov eur ročne. „To je predpokladaný zisk Lesov ČR na tento rok. Predpokladaný zisk podniku Lesy SR je len jeden milión eur. To je strašný rozdiel. Výmera je o niečo vyššia, na ktorej hospodária Lesy ČR. Ťažba je tiež o niečo vyššia, v zásade o asi 60 %, ale ten rozdiel je desivý. Toto nie je ukazovateľ tohto roka, toto je trend,“ povedal poslanec za SaS.
Hlina sa pýtal, či sa v Lesoch SR plánujú prijať štvorročné zmluvy o dodávke dreva namiesto kratších zmlúv. „Ja vám neviem povedať, nemám také informácie,“ odpovedal Takáč. Podľa slov prítomných odborných zástupcov Lesov SR sa v súčasnosti „nastavuje ekonomika firmy na ďalšie roky“.
Takáč označil informácie, ktoré podľa neho šíri opozícia vo verejnosti o tom, že štátne lesy predávajú drevo do zahraničia, za mýtus. „Je to vyslovené klamstvo. Štátny podnik predáva všetko domácim spracovateľom,“ dodal agrominister.
„Nie je pravda to, že štátne lesy sú v desaťmiliónových stratách. Štátne lesy aj v tomto roku budú v pluse, zohľadňujúc ekonomiku štátneho podniku, ktorý funguje aj sociálne,“ priblížil agrominister. Štátne lesy podľa neho zohľadňujú určitý sociálny aspekt v tom, že cena predávaného dreva je nižšia v porovnaní s inými.
„Áno, máme veľkú prezamestnanosť tým, že pomáhame v regiónoch. Štátny podnik sa bude musieť zaoberať aj myšlienkami nejakej organizačnej zmeny, najmä preto, že sa realizovali zonácie, v rámci ktorých sme museli odovzdať pomerne značné výmery lesných porastov,“ spresnil Takáč.
Lesy SR mali podľa Takáča obvykle ročnú ťažbu dreva niekedy na úrovni šiestich miliónov kubických metrov. „Teraz sme niekde na úrovni troch miliónov kubíkov. Nám sa dosť odkrojilo v tisíckach hektárov pre zonácie, ktoré boli schválené. Asi 53.000 hektárov, čo nie je málo. Prirodzene to bude výpadok príjmov pre štátne lesy,“ poznamenal.
Podľa Hlinových slov dokážu mať Lesy ČR zisk 160 miliónov eur ročne. „To je predpokladaný zisk Lesov ČR na tento rok. Predpokladaný zisk podniku Lesy SR je len jeden milión eur. To je strašný rozdiel. Výmera je o niečo vyššia, na ktorej hospodária Lesy ČR. Ťažba je tiež o niečo vyššia, v zásade o asi 60 %, ale ten rozdiel je desivý. Toto nie je ukazovateľ tohto roka, toto je trend,“ povedal poslanec za SaS.
Hlina sa pýtal, či sa v Lesoch SR plánujú prijať štvorročné zmluvy o dodávke dreva namiesto kratších zmlúv. „Ja vám neviem povedať, nemám také informácie,“ odpovedal Takáč. Podľa slov prítomných odborných zástupcov Lesov SR sa v súčasnosti „nastavuje ekonomika firmy na ďalšie roky“.
Takáč označil informácie, ktoré podľa neho šíri opozícia vo verejnosti o tom, že štátne lesy predávajú drevo do zahraničia, za mýtus. „Je to vyslovené klamstvo. Štátny podnik predáva všetko domácim spracovateľom,“ dodal agrominister.