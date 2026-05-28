Takáč skritizoval návrh povinného stropovania priamych platieb
Minister kritizoval najmä plánované vytvorenie tzv. superfondu a návrh povinného stropovania priamych platieb.
Autor TASR
Nitra 28. mája (TASR) - Pripravovaná reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie po roku 2028 je najväčšou výzvou slovenského agrorezortu. Na valnom zhromaždení Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) to vo štvrtok v Nitre povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
Minister kritizoval najmä plánované vytvorenie tzv. superfondu a návrh povinného stropovania priamych platieb. „Povinné stropovanie priamych platieb na úrovni 100.000 eur by znamenalo pre slovenské poľnohospodárstvo likvidáciu,“ vyhlásil. Podľa jeho slov bude Slovensko na európskej úrovni presadzovať zachovanie dobrovoľnosti stropovania. Minister kritizoval aj plánované vyradenie potravinárstva zo spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Takáč pozitívne hodnotil výsledok hlasovania o ďalšom smerovaní komory vrátane podpory povinného členstva v SPPK. „Vyslali ste jasný odkaz v rámci povinného členstva v SPPK. Teraz bude časový priestor na to, aby sme do budúceho roka pripravili riešenie, ktoré bude vyhovovať celému sektoru,“ povedal.
Zdôraznil, že Slovensku sa podarilo historicky najúspešnejšie dočerpať Program rozvoja vidieka (PRV). V roku 2025 bolo vyčerpaných takmer 650 miliónov eur, ktoré by inak prepadli a museli by byť vrátené do Bruselu. „Podarilo sa to vďaka tisíckam projektov a spolupráci s poľnohospodármi a potravinármi naprieč celým Slovenskom,“ skonštatoval.
V rámci aktuálneho Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky minister potvrdil, že prioritou rezortu zostáva podpora živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby. Rezort má aktuálne vypísané výzvy v objeme približne 300 miliónov eur a ďalšie výzvy za približne rovnakú sumu majú byť vyhlásené v najbližších týždňoch.
Takáč potvrdil, že vláda zachová podporu sektora aj napriek pokračujúcej konsolidácii verejných financií. „Vláda garantuje finančné prostriedky na štátnu pomoc vo výške približne 60 miliónov eur ročne. Tieto peniaze budú zachované aj budúci rok,“ deklaroval. Rezort zároveň pripravuje nové schémy pomoci vrátane investičnej podpory pre potravinárov.
