Takáč: Treba fond na odškodnenie farmárov za ukrajinské agrokomodity
Autor TASR
Brusel 22. septembra (TASR) - Slovensko a ďalšie krajiny EÚ susediace s Ukrajinou budú presadzovať vytvorenie špeciálneho fondu na ochranu svojich poľnohospodárov vystavených tlaku agrokokomodít dovážaných z Ukrajiny. V pondelok to pre spravodajcu TASR v Bruseli uviedol minister pôdohospodárstva SR Richard Takáč (Smer-SD).
Minister po zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo v Bruseli pripomenul, že nastala situácia, ktorá sa odlišuje od sľubov Európskej komisie spred niekoľkých mesiacov. Spresnil, že ak eurokomisia naznačovala, že pôjde o dodatočné 25-percentné zvýšenie kvót pre agropotravinárske tovary z Ukrajiny, teraz sa ministri dozvedajú, že pri mede a cukri to bude 400- až 500-percentné navýšenie kvót, čiže oveľa väčšie množstvá tovaru sa bez preclenia budú dostávať na jednotný trh EÚ.
„Jedna rovina je množstvo, druhá rovina je kvalita tovarov a bezpečnosť, lebo európski farmári musia dodržiavať prísne normy z pohľadu postrekov, hnojív a rôznych nariadení, čo poľnohospodári na Ukrajine nemusia,“ vysvetlil.
Dodal, že s touto témou sa prihlásili na Európsku komisiu najmä štáty EÚ, ktoré susedia s Ukrajinou. Tie už pred niekoľkými mesiacmi prijali spoločnú dohodu, že ide o problém a eurokomisia by to mala riešiť. Taktiež i to, že niektorým krajinám, hlavne zo západnej časti Európy, to vyhovuje, chcú tie komodity. Nepociťujú totiž tlak zo strany ukrajinských dovozov, ktoré väčšinou končia v krajinách susediacich s Ukrajinou, doplnil. Pre ukrajinských vývozcov je výhodnejšie svoje komodity nechať na jednotnom trhu EÚ, hneď za hranicami, bez potreby ich nákladnejšie prepravovať na západ Európy.
Takáč pripomenul, že Slovensko nemôže rátať so „stopercentnou výhrou“ v tomto prípade, ale podporuje snahy situáciu čo najlepšie riešiť.
„Pri novom finančnom rámci a novej spoločnej poľnohospodárskej politike vidím priestor na vytvorenie akéhosi fondu, ktorý by bol priamo určený pre krajiny susediace s Ukrajinou. Z tohto fondu by naši poľnohospodári a potravinári mali kompenzované ich prípadne straty a výpadky,“ opísal situáciu. Dodal, že Slovensko bude vyvíjať patričný tlak na eurokomisiu nielen cez jeho rezort, ale aj cez predsedu vlády.
O vyšších kvótach pre krajinské agrokomodity a o zriadení nového fondu podľa jeho slov musia všetky krajiny susediace s Ukrajinou spoločne konať, na čom sa Takáč v pondelok zhodol aj so svojom poľským rezortným kolegom. Ak by nastali problémy pre potravinárov a poľnohospodárov z týchto krajín, tak treba podľa nich zaviesť mechanizmus na kompenzáciu ich strát.
Takáč odkázal, že zvýšené kvóty pre vývozy ukrajinských agrokomodít budú aj jednou z tém rokovaní pripravovaného spoločného zasadnutia slovenskej a ukrajinskej vlády.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
