Takáč: Tzv. malá investícia môže pomôcť samosprávam pri eurofondoch

Bratislava/Handlová 15. mája (TASR) - Inštitút tzv. malej investície v sume do 100.000 eur môže pomôcť pri čerpaní eurofondov najmä samosprávam. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



Oznámil, že agrorezortu sa v utorok (14. 5.) podarilo na medzinárodnej úrovni presadiť malú investíciu cez Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA), ktorá sa bude môcť začať využívať od budúceho týždňa.



"Malá investícia je investícia do 100.000 eur, kde PPA pri investíciách do tejto sumy nebude musieť vykonávať hĺbkovú kontrolu a vyžadovať si všetky doklady tak, ako je to pri veľkých investíciách. Sú to zjednodušené procesy, kde sa vyžiadajú faktúry, fotografie a žiadateľom sa môžu posunúť peniaze," spresnil agrominister.



Upozornil, že PPA má nevyčerpaných ešte 680 miliónov eur. "Našou úlohou je tieto prostriedky vyčerpať do budúceho roka. Táto malá investícia pomôže hlavne samosprávam, lebo samosprávy pri miestnych akčných skupinách majú projekty, ktoré sú najmä do 100.000 eur. Tam máme čerpanie katastrofálne, asi na úrovni 8 %. Myslím si, že aj tento krok veľmi urýchli procesy a pomôže samosprávam čerpať finančné prostriedky na chodníky, cesty či preliezačky," dodal Takáč.