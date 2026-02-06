Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Takáč: Ukončenie výroby cukru vo firme Považský cukor je nezvratné

Na snímke spoločnosť Považský cukor a.s. v Trenčianskej Teplej 5. februára 2026. Foto: TASR - Milan Podmaník

Uviedol to po stretnutí s predsedom predstavenstva cukrovaru Michalom Abelovičom.

Autor TASR
Bratislava 6. februára (TASR) - Proces ukončenia výroby cukru v akciovej spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej je nezvratný. Uviedol to v piatok na sociálnej sieti minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) po dopoludňajšom stretnutí s predsedom predstavenstva cukrovaru Michalom Abelovičom.





UPOZORNENIE: správu aktualizujeme.
