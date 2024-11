Takáč: Ukrajina súhlasí so stretnutiami agroministrov vo formáte 5+1

Brusel 18. novembra (TASR) - Ukrajina súhlasí s pravidelnými stretnutiami s ministrami poľnohospodárstva zo susedných členských krajín Európskej únie (EÚ). V pondelok po zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo to uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD), informuje spravodajca TASR.



Takáč ocenil, že v rámci bruselských rokovaní jeho maďarský rezortný kolega István Nagy zorganizoval prvé spoločné stretnutie ministrov z piatich krajín EÚ susediacich s Ukrajinou s ukrajinským ministrom poľnohospodárstva Mykolom Soľským. Cieľom bolo riešiť otázku dovozu ukrajinských agrokomodít.



"My, krajiny, ktoré susedíme s Ukrajinou, veľmi citlivo vnímame otázku dovozu komodít do EÚ," vysvetlil Takáč. Dodal, že aj ukrajinský minister uznal, že z tohto pohľadu situácia susedných krajín je iná, ako ostatných členov EÚ a vyjadril ochotu hľadať spoločné riešenie, čomu pomôže aj dohoda, že sa agroministri vo formáte 5+1 budú stretávať častejšie.



Podľa Takáča spoločné riešenie pre dovoz ukrajinských arokomodít je potrebné, lebo na budúci rok vyprší právny rámec na stanovené kvóty pre dovážané ukrajinské výrobky.



"Bude sa pripravovať niečo nové a dohodli sme sa, že my prídeme s nejakou našou aktivitou, aby sa vedelo to, že krajiny ako Slovensko, susediace s Ukrajinou, to vnímajú citlivejšie a viac nás to ohrozuje ako iné krajiny," opísal situáciu.



V snahách súčasného maďarského predsedníctva v Rade EÚ organizovať pravidelné stretnutia chce pokračovať aj Poľsko, ktoré od januára 2025 preberie predsednícku štafetu a ktoré ako krajina susediaca s Ukrajinou dobre chápe dôležitosť tejto situácie.



Takáč dodal, že v tejto súvislosti sa Bulharsko a Rumunsko sťažovali na zvýšené dovozy ukrajinského medu a kvalitu tohto tovaru. Slovensko má zavedený zákaz na dovoz tejto komodity, ale sťažnosti oboch krajín chápe.



"Povedal som však, že je veľký problém s dovozom medu z tretích krajín, čo sa týka kvality. To nie je ani med, ale cukrová voda. My musíme robiť všetko pre to, aby sme na európskom trhu chránili kvalitný med vyrobený v EÚ. Slovensko z pohľadu kvality medu patrí medzi top krajiny na svete," povedal Takáč.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)