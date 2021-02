Takáč: Úprava neprimeraných podmienok uškodí slovenským potravinárom

Bratislava 3. februára (TASR) – Spoločným cieľom koalície aj opozície je zvyšovanie potravinovej sebestačnosti Slovenska. Novela zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorá je momentálne prerokúvaná v parlamente, však bude mať opačný efekt. Uviedol to v stredu v rozprave k tomuto návrhu zákona poslanec opozičného Smeru-SD Richard Takáč. Poslankyňa koaličnej SaS Jarmila Halgašová skonštatovala, že sú nástroje, ako slovenským potravinárom pomôcť.



Takáč požiadal vládnu koalíciu, aby stiahli túto novelizáciu zákona. Podľa neho totiž bude mať za následok len zhoršenie situácie slovenských potravinárov. Pripomenul, že Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) žiadal o to, aby nedošlo k zmene tohto zákona. Opätovné umožnenie nakupovať potraviny pod ekonomicky oprávnené náklady výrobcu potravín a vynechanie predaja potravín pod nákupnú cenu zo zakázaných nekalých obchodných praktík je podľa zväzu existenčne ohrozujúce pre slovenských výrobcov potravín.



V platnom znení zákona sú podľa Halgašovej dve ustanovenia o neprimeraných podmienkach, ktoré spôsobujú dodávateľom potravín vážne problémy. Ide o nákup potravín pod výrobnú cenu a predaj spotrebiteľovi za nižšiu cenu, ako je kúpna cena dodanej potraviny. "Neexistencia takejto právnej úpravy zrejme vyhrotí dodávateľsko-odberateľské vzťahy," pripustila.



Pôvodné ustanovenia v návrhu, ktoré cenový diktát zakazovali, boli podľa nej vypustené pre rozpor s právom Európskej únie (EÚ). Komisia podľa Halgašovej upozornila, že ak Slovensko prekážky neodstráni, hrozí mu infringement a pokuta.



Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) v súvislosti s tým uviedol, že ekonomicky oprávnené náklady sú dôvernou informáciou a obchodným tajomstvom. "Považuje sa za nelogické, nesprávne a protiprávne, aby odberateľ poznal ekonomické oprávnené náklady svojho dodávateľa. To je niečo, čo odporuje voľnosti trhu a nemá to podľa nášho názoru oprávnenie v slobodnej obchodnej súťaži," zdôraznil. Mičovský tiež podotkol, že zákaz predaja pod ekonomicky oprávnené náklady je upravený v zákone o cenách.



Halgašová dodala, že problémom zostáva predaj reťazcov pod nákupné ceny od výrobcov. Nemusí to však podľa poslankyne byť konečný stav, pretože stále prebieha diskusia na úrovni EÚ, ale aj v členských štátoch. V minulom roku bol totiž prijatý dodatok k návrhu nariadenia o spoločnej organizácii trhu s poľnohospodárskymi výrobkami, kde sa dopĺňa ustanovenie, ktorým sa zakazuje predaj pod kúpnu cenu v rámci vzťahu obchodných reťazcov a spotrebiteľov. "Stojí za zváženie, či by skutočne sme mali v rámci legislatívneho procesu toto ustanovenie zo zákona vypustiť, pretože ak teraz nie je pre EK dobré a za polroka bude dobré, tak potom by sme naozaj mohli vyjednať s Bruselom ponechanie tohto ustanovenia v zákone," apelovala Halgašová. Obrátila sa preto na ministra pôdohospodárstva, aby presadil túto úpravu.



Mičovský pri vypustení zákazu predaja pod nákupnú cenu poukázal aj na zákazníka. "Keď sa na to pozrieme z pohľadu samotného zákazníka, nuž, preňho je to výhoda. Môže sa dostať k nákupu položky, ktorá je preňho cenovo výhodná," myslí si. Zároveň tvrdí, že by sa nemohli v takom prípade akceptovať akciové výpredaje. "My by sme jednoducho nútili obchodníka, odberateľa, že musí za každú cenu ten tovar predať za nákupnú cenu, pretože nemá inú zákonnú možnosť, a tým pádom nejaké výpredaje, zľavy, akékoľvek akcie tak obľúbené medzi občanmi by sa dostali mimo zákonného rámca," vyhlásil minister, podľa ktorého je predaj za nižšiu cenu navyše likvidačný pre samotného obchodníka. Netreba preto podľa neho vstupovať do oprávneného nároku obchodníka, aby si cenovú politiku viedol sám.