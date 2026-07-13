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Takáč v Bruseli ocenil, že EÚ začína viac podporovať živočíšnu výrobu
Agroministri sa podľa jeho slov venovali aj téme ženy v poľnohospodárstve.
Autor TASR
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Brusel 13. júla (TASR) - V Európskej únii nastáva potrebný obrat pri podpore živočíšnej výroby. Uviedol to minister pôdohospodárstva SR Richard Takáč (Smer-SD) po pondelňajšom zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo v Bruseli, informuje spravodajca TASR.
Takáč za veľmi dôležité označil spoločné koordinačné stretnutie agroministrov v rámci Vyšehradskej štvorky (V4) a ocenil, že „chceme spoločne robiť všetko pre to, aby V4 bola ešte silnejšia, aby mala jasne svoje silné postavenie a vedela presadzovať všetky spoločné témy na európskej úrovni. Sektor pôdohospodárstva je v rámci V4 veľmi silný a podobný,“ vysvetlil.
Uviedol, že ministri V4 spoločne podpísali list, ktorý podpísalo viacero krajín, aby sa Európska komisia viac zaoberala mliečnou krízou a dodal, že v októbri bude na Slovensku stretnutie rozšíreného formátu V4 + 4.
„V porovnaní s minulosťou je pozitívny obrat Európskej komisie vo vzťahu k hospodárskym zvieratám. V minulosti, hlavne pri Green Deale, bola živočíšna výroba problém. Došlo k radikálnemu obratu a aj dnes na rokovaní Rady ministrov sme hovorili o tom, že treba viac podporovať chov hospodárskych zvierat, že je to strategická vec pre EÚ. S tým všetci súhlasíme,“ povedal Takáč. To je podľa neho cesta, ako vytvárať väčšiu sebestačnosť, lebo Únia nemôže byť odkázaná na dovozy z tretích krajín. „Európa vie byť silná v živočíšnej výrobe, to je pre nás alfa a omega,“ zdôraznil.
Takáč spresnil, že s tým je spojený aj zvýšený podiel pestovania bielkovinových plodín, kde agroministri očakávajú od eurokomisie konkrétne kroky vo vzťahu k poľnohospodárom, aby mohli viac pestovať.
„Do debát boli zaradené živočíšna výroba a bielkovinové krmivá. To k sebe pasuje, len musia byť k tomu nastavené aj podmienky pre poľnohospodárov, aby sme ich vedeli motivovať. Vo svojom vystúpení som povedal, že oni to nebudú robiť preto, lebo eurokomisia prijme stratégiu a odporúčanie, ale musia byť motivovaní,“ odkázal. Vyjadril tiež nádej, že sa táto iniciatíva aj s nástrojmi na podporu farmárov odrazí aj v novej spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ po roku 2028.
Agroministri sa podľa jeho slov venovali aj téme ženy v poľnohospodárstve. Ocenil že vďaka aktivitám, ktoré sa na Slovensku v posledných rokoch vytvárajú, sa v priebehu piatich - šiestich rokov podiel žien v tomto sektore zvýšil o 10 %, čo vidieť v rôznych platformách, organizáciách a poľnohospodárskych subjektoch.
Takáč za veľmi dôležité označil spoločné koordinačné stretnutie agroministrov v rámci Vyšehradskej štvorky (V4) a ocenil, že „chceme spoločne robiť všetko pre to, aby V4 bola ešte silnejšia, aby mala jasne svoje silné postavenie a vedela presadzovať všetky spoločné témy na európskej úrovni. Sektor pôdohospodárstva je v rámci V4 veľmi silný a podobný,“ vysvetlil.
Uviedol, že ministri V4 spoločne podpísali list, ktorý podpísalo viacero krajín, aby sa Európska komisia viac zaoberala mliečnou krízou a dodal, že v októbri bude na Slovensku stretnutie rozšíreného formátu V4 + 4.
„V porovnaní s minulosťou je pozitívny obrat Európskej komisie vo vzťahu k hospodárskym zvieratám. V minulosti, hlavne pri Green Deale, bola živočíšna výroba problém. Došlo k radikálnemu obratu a aj dnes na rokovaní Rady ministrov sme hovorili o tom, že treba viac podporovať chov hospodárskych zvierat, že je to strategická vec pre EÚ. S tým všetci súhlasíme,“ povedal Takáč. To je podľa neho cesta, ako vytvárať väčšiu sebestačnosť, lebo Únia nemôže byť odkázaná na dovozy z tretích krajín. „Európa vie byť silná v živočíšnej výrobe, to je pre nás alfa a omega,“ zdôraznil.
Takáč spresnil, že s tým je spojený aj zvýšený podiel pestovania bielkovinových plodín, kde agroministri očakávajú od eurokomisie konkrétne kroky vo vzťahu k poľnohospodárom, aby mohli viac pestovať.
„Do debát boli zaradené živočíšna výroba a bielkovinové krmivá. To k sebe pasuje, len musia byť k tomu nastavené aj podmienky pre poľnohospodárov, aby sme ich vedeli motivovať. Vo svojom vystúpení som povedal, že oni to nebudú robiť preto, lebo eurokomisia prijme stratégiu a odporúčanie, ale musia byť motivovaní,“ odkázal. Vyjadril tiež nádej, že sa táto iniciatíva aj s nástrojmi na podporu farmárov odrazí aj v novej spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ po roku 2028.
Agroministri sa podľa jeho slov venovali aj téme ženy v poľnohospodárstve. Ocenil že vďaka aktivitám, ktoré sa na Slovensku v posledných rokoch vytvárajú, sa v priebehu piatich - šiestich rokov podiel žien v tomto sektore zvýšil o 10 %, čo vidieť v rôznych platformách, organizáciách a poľnohospodárskych subjektoch.