Takáč: V EÚ máme podporu pre snahy riešiť nekalé obchodné praktiky

Brusel 27. januára (TASR) - Slovensko má podporu viacerých členských krajín EÚ pri presadzovaní témy nekalých obchodných praktík na európskej úrovni. V pondelok večer to uviedol minister pôdohospodárstva SR Richard Takáč (Smer-SD) po zasadnutí Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Minister potvrdil, že nekalé obchodné praktiky a tiež zjednodušovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky a poľnohospodárske otázky súvisiace s obchodom patrili k hlavným témam ministerských rokovaní.



Pripomenul, že tému nekalých obchodných praktík presadzoval v Bruseli už vlani a spresnil, že v súčasnosti tieto snahy podporuje desať členských krajín EÚ.



"Aj eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christophe Hansen zhodnotil, že situácia je nedoriešená, že máme nekalé obchodné praktiky a že musíme podporiť ten odberateľsko-dodávateľský vzťah z pohľadu toho slabšieho. A to sú poľnohospodári, lokálni potravinári, menší producenti, nie nadnárodné spoločnosti," vysvetlil Takáč. Dodal, že nadnárodné veľké spoločnosti veľakrát neprimerane tlačia na menších výrobcov a tí sú neraz nútení predávať svoje produkty pod ich výrobnú cenu.



"Som rád, že viacero ministrov ma podporilo a toto bude téma do budúcnosti. Ideme rokovať o tom, že sa musí rozšíriť zoznam neprimeraných obchodných podmienok, uskutočnia sa k tomu analýzy," opísal situáciu a zdôraznil, že existuje prísľub zo strany Európskej komisie, že v tejto oblasti vyvinie náležité kroky a opatrenia.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)