< sekcia Ekonomika
Takáč: V konsolidačnom balíku bude šetrenie na rezortoch výraznejšie
V pripravovanom konsolidačnom balíku bude šetrenie na jednotlivých rezortov výraznejšie ako v minulosti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 20. augusta (TASR) - V pripravovanom konsolidačnom balíku bude šetrenie na jednotlivých rezortov výraznejšie ako v minulosti. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).
„Aj minulý rok na jednotlivých ministerstvách, teda aj na mojom, sme šetrili tým, že sme prepustili 10 % zamestnancov nielen na ministerstve, ale na podriadených organizáciách. Myslím si, že šetrenie v tom ďalšom konsolidačnom balíku z pohľadu jednotlivých ministerstiev a celej štátnej a verejnej správy bude väčšie,“ spresnil.
Konkretizáciu jednotlivých konsolidačných opatrení označil agrominister za predčasnú. „Podstatné je, koľko jednotlivé ministerstvá budú musieť vo svojich rezortoch konsolidovať,“ povedal.
Šetriť na znižovaní počtu samosprávnych krajov označil Takáč za technicky nemožné kvôli čerpaniu eurofondov. „Máme programovacie obdobie a štrukturálne fondy, ktoré čerpajú vyššie územné celky, ktoré by sa rušili. Nie je to technicky možné. Pripúšťam však diskusiu o tom, aby sme začali o znižovaní počtu vyšších územných celkov diskutovať verejne, vrátane koalície, aj opozície. Máme županov, ktorí sú aj opoziční, máte aj starostov, ktorí sú opoziční, aj koaliční. Takéto reformy musia ísť naprieč politickým spektrom,“ podčiarkol.
„Tá čiastka, ktorá bude vyplývať z dohody koalície, my určite dodržíme, čo bude treba. Určite budeme prepúšťať zamestnancov,“ dodal agrominister.
„Aj minulý rok na jednotlivých ministerstvách, teda aj na mojom, sme šetrili tým, že sme prepustili 10 % zamestnancov nielen na ministerstve, ale na podriadených organizáciách. Myslím si, že šetrenie v tom ďalšom konsolidačnom balíku z pohľadu jednotlivých ministerstiev a celej štátnej a verejnej správy bude väčšie,“ spresnil.
Konkretizáciu jednotlivých konsolidačných opatrení označil agrominister za predčasnú. „Podstatné je, koľko jednotlivé ministerstvá budú musieť vo svojich rezortoch konsolidovať,“ povedal.
Šetriť na znižovaní počtu samosprávnych krajov označil Takáč za technicky nemožné kvôli čerpaniu eurofondov. „Máme programovacie obdobie a štrukturálne fondy, ktoré čerpajú vyššie územné celky, ktoré by sa rušili. Nie je to technicky možné. Pripúšťam však diskusiu o tom, aby sme začali o znižovaní počtu vyšších územných celkov diskutovať verejne, vrátane koalície, aj opozície. Máme županov, ktorí sú aj opoziční, máte aj starostov, ktorí sú opoziční, aj koaliční. Takéto reformy musia ísť naprieč politickým spektrom,“ podčiarkol.
„Tá čiastka, ktorá bude vyplývať z dohody koalície, my určite dodržíme, čo bude treba. Určite budeme prepúšťať zamestnancov,“ dodal agrominister.