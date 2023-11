Takáč: V SPF je nevybavených približne 20.000 spisov

Bratislava 30. novembra (TASR) - Bývalé vedenie Slovenského pozemkového fondu (SPF) pod nominantom vtedajšieho hnutia OĽANO Jánom Marozsom sa tvárilo, že odbúrava tzv. spisovú zápchu. Nie je to však pravda, pretože nevybavených spisov v SPF je v súčasnosti 20.000 a nové žiadosti stále prichádzajú. Vo štvrtok to na tlačovej konferencii povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD).



"Nevybavených spisov je približne 20.000. Sú tam nájomné zmluvy, kúpne zmluvy či reštitúcie. Predchádzajúce vedenie sa tvárilo, že odbúrava spisovú zápchu, no robilo to tak, že ľuďom zamietalo žiadosti, ktoré podávali na SPF," povedal Takáč.



Je podľa neho potrebné nastaviť taký proces, aby sa odbúrala spisová zápcha, a zároveň sa musia riešiť nové žiadosti, ktoré prichádzajú na SPF. Pozemkový fond patrí zároveň podľa neho medzi inštitúcie, ktoré vyžadujú personálne zmeny a nastavenie nových procesov. Čiastočne dali do poriadku situáciu na SPF nominanti vlády odborníkov.



Takáč kritizoval, že nominanti bývalého hnutia OĽANO robili účelové kroky. Zamestnávali podľa neho dohodárov, ktorí boli spriaznenci bývalého OĽANA a mali odmeny od 30 až do 60 eur na hodinu. "Trestné oznámenie som podal aj ako opozičný poslanec a podal ho aj bývalý minister Bíreš z vlády odborníkov. Polícia začala trestné stíhanie vo veci," tvrdí Takáč.



Projekt Spisová zápcha začalo realizovať od apríla minulého roka vedenie na čele s Maroszom. "Vedenie zdedilo po svojich predchodcoch takmer 28.000 nevybavených spisov. To je jasný dôkaz o tom, že dokumenty sa v minulých rokoch vo fonde kopili, a preto vybavenie jednej žiadosti trvalo v priemere tri roky," uvádza sa na stránke SPF v texte z marca tohto roka.