Takáč: V SR je v reťazcoch 40 % domácich potravín, v Maďarsku až 80 %

Bratislava / Budapešť 7. februára (TASR) - V SR je v obchodných reťazcoch 40 % domácich potravín, v Maďarsku je to až 80 %. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) po utorkovej (6. 2.) pracovnej ceste v Budapešti, kde rokoval so svojím rezortným kolegom Istvánom Nagyom o témach, ako je vyplácanie priamych platieb, riešenie vysokých cien potravín, dovoz ukrajinských agrokomodít do EÚ a poľovníctvo. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Veronika Daničová.



Obaja ministri sa podľa nej zaoberali témou riešenia vysokých cien potravín. "Na Slovensku máme v obchodných reťazcoch 40 % slovenských potravín, v Maďarsku je to 75 až 80 %. Máme čo dobiehať," povedal Takáč. Maďarský agrominister informoval jednak o systéme porovnávania cien potravín, ktorý spotrebiteľom poskytne prehľad o cenách potravín maďarského a zahraničného pôvodu, ako aj o reklamnej kampani približujúcej výhody domácich potravín.



Potenciál na ďalšiu spoluprácu vidí podľa Daničovej Slovensko aj v oblasti poľovníctva. "Nástroje a opatrenia, overené v praxi v podmienkach Maďarska, by mohli poslúžiť ako inšpirácia a dôležitý námet pri tvorbe nového zákona o poľovníctve," povedal Takáč. Pripravovaný návrh zákona by mal podľa MPRV v prvom rade vyriešiť vysoké stavy raticovej zveri a viesť k zníženiu škôd spôsobovaných zverou v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, čo predstavuje problém aj v Maďarsku.



Ministri sa podľa hovorkyne počas bilaterálneho stretnutia zhodli na dôležitosti presadzovania spoločných záujmov na úrovni EÚ v strategických otázkach, medzi ktoré patrí aj dovoz ukrajinských agrokomodít do EÚ. Minister Takáč zdôraznil, že solidarita voči Ukrajine je namieste, rovnako opodstatnené je obmedzenie dovozu, ako aj platnosť prijatého národného zákazu v SR. Dovozy totiž ohrozujú konkurencieschopnosť slovenských producentov a vedú k strate ich tradičných odbytových miest a kontraktov.



Daničová dodala, že agroministri sa venovali aj otázke vyplácania priamych platieb. Podľa vyjadrení ministra Nagya je pre nich nový Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky výzvou. Nagy takisto predstavil priority nadchádzajúceho predsedníctva Maďarska v Rade EÚ, ktoré Maďarsko prevezme 1. júla 2024.