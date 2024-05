Takáč: Vedenie SPF prijíma rozhodnutia na zrýchlenie jeho fungovania

Bratislava 30. mája (TASR) - Nové vedenie Slovenského pozemkového fondu (SPF) prijalo viacero rozhodnutí, ktoré majú zrýchliť a zjednodušiť jeho fungovanie. Pri hodnotení prvého polroka ich pôsobenia to vo štvrtok vyhlásil minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) s tým, že tieto kroky prinášajú aj prvé výsledky.



Samosprávy, ale aj bežných občanov SR podľa neho trápi dlhodobá nefunkčnosť tejto inštitúcie. Jednou z kľúčových vecí je rozhodnutie o navýšení počtu zamestnancov fondu o 20, ktorí majú posilniť jeho fungovanie v regiónoch. "Títo zamestnanci budú naprieč celým Slovenskom na jednotlivých pobočkách vykonávať vo väčšej miere všetky tie aktivity, ktoré pod SPF spadajú," priblížil Takáč.



Generálny riaditeľ fondu Richard Šmída zdôraznil, že SPF sa financuje z vlastných príjmov. Pre prijímanie nových ľudí sa však musel upraviť rozpočet v oblasti mzdových nákladov, s čím muselo súhlasiť aj ministerstvo financií. "Navýšili sa limity asi o 900.000 eur. To je tých 20 ľudí," vyčíslil.







Fond má v súčasnosti 315 zamestnancov a noví pracovníci by mali po zaškolení výrazne pomôcť s prácou v regiónoch, zdôraznil námestník generálneho riaditeľa Rastislav Juhár. Riešenie "spisovej zápchy" SPF je však podľa neho dlhodobá záležitosť. "Ten fond bol tesne pred krachom, čo sa týka vybavovania spisov a nefunkčnosti. Ja po mojej tridsaťročnej praxi v systéme môžem povedať, že keď sa nám to podarí do konca tohto volebného obdobia, tak budeme úspešný," doplnil.



Minister vyzdvihol postupné prijímanie nových interných pravidiel SPF, ktoré majú zrýchliť procesy vo viacerých oblastiach - pri prevodoch pozemkov, ich nájmoch, delimitáciách, či reštitúciách. "Celkové číslo nevybavených žiadostí na SPF je 18.335 ... Pri tej rýchlejšej a efektívnejšej práci došlo napríklad pri prevodoch v porovnaní s minulým rokom k navýšeniu schválených právnych aktov o 52 %," vyčíslil Takáč.



Ďalšou pozitívnou vecou je podľa neho nový systém odmeňovania interných zamestnancov fondu, ktorý začal platiť od mája tohto roka. Každý z nich bude mať určený počet právnych aktov, ktoré musí stihnúť mesačne vybaviť a za všetko, čo spraví navyše, bude odmenený. Postupne má dôjsť aj k lepšej digitalizácii SPF, aj keď tento proces bude nejaký čas trvať.



Minister avizoval, že jeho rezort pripravuje v oblasti prevodu pozemkov legislatívne zmeny, ktoré by mali pomôcť samosprávam. Poukázal na to, že fond v súčasnosti napríklad nevie previesť pozemky pre obce a mestá v extraviláne, či po kolaudácii verejnoprospešných stavieb. "Dôjde k novelizácii zákona, kde SPF bez rozdielu, či to je intravilán alebo extravilán, prevedie pozemky štátu pod verejnoprospešnými budovami a tak isto aj pod budúcimi verejnoprospešnými stavbami," priblížil. Vyzdvihol tiež vytvorenie nových manuálov pre samosprávy a poľnohospodárov, ako postupovať pri žiadostiach o pozemky, aby sa znížila ich chybovosť.



"Ako som dnes dostal informácie od generálneho riaditeľa a námestníka, tie procesy sa tu naozaj veľmi zrýchlili. Vidieť aj to, že Rada SPF veľmi efektívne funguje, zasadá pravidelne každý mesiac. Cítim, že počty právnych aktov predkladané každý mesiac sa zvyšujú," doplnil Takáč.