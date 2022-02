Takáč: Vláda sa pri novele o potravinách postavila na stranu reťazcov

Bratislava 4. februára (TASR) - Vláda sa pri novele zákona o potravinách postavila na stranu obchodných reťazcov. Uviedol to podpredseda opozičnej strany Smer–SD a poslanec Národnej rady (NR) SR Richard Takáč v súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa umožní predaj potravín aj po dátume minimálnej trvanlivosti (DMT). Vláda touto zmenou podľa neho vychádza v ústrety obchodným reťazcom na úkor chudobných a zraniteľných občanov.



"Ministerstvo pôdohospodárstva touto zmenou legislatívy vyhovelo na viac než 70 % obchodníkom a veľkým obchodným reťazcom, kým Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore či charite a Konferencii biskupov Slovenska vyhovelo len na menej ako 30 %," konštatoval Takáč.



Potraviny, ako napríklad múka či cestoviny, ktorým uplynul DMT, sa podľa neho doteraz dostali k sociálne slabým. Fungovalo to tak, že reťazce uzatvorili darovaciu zmluvu s charitatívnymi organizáciami a tie takéto potraviny distribuovali buď spravidla priamo do svojich zariadení, alebo prostredníctvom Potravinovej banky iným sociálne slabším občanom.



"Suché či konzervované suroviny takýmto spôsobom neskončili na skládke. Obchodník si musel rozmyslieť, koľko tovaru si objedná a ponúkne na pultoch. Ak zákon prejde, po novom sa s tým obchodník nemusí trápiť. Darovať už nemusí nič a nakoniec tovar predá. Do smetí potraviny nepôjdu ani teraz, ale obchodné reťazce už nebudú musieť ´venovať´ prebytočné potraviny chudobným, ale ponechajú si zisk z týchto potravín prostredníctvom ďalšieho predaja v obchodoch. Tieto potraviny by mali byť cenovo výhodnejšie, nikto však nevie garantovať, či im pred zlacnením obchodník ´naoko´ nezvýši cenu a po uplynutí exspirácie cenu zníži na pôvodnú sumu," doplnil Takáč.



Poznamenal, že v návrhu zákona o potravinách tiež agrorezort navrhuje stiahnutie povinnosti reťazcov uvádzať v reklamných letákoch 50 % slovenských výrobkov. "Na jednej strane tak vláda hovorí o potravinovej sebestačnosti Slovenska, na druhej strane len potvrdzuje, že ide o prázdne reči. Po minimálnej covidovej pomoci potravinárom a poľnohospodárom, po nule v Pláne obnovy, je toto ďalšie, aj keď len symbolické potápanie slovenských potravinárov zo strany vlády a rezortu," podčiarkol.



Podpredseda strany Smer–SD dodal, že to bol práve predseda koaličného hnutia OĽANO Igor Matovič, ktorý v minulosti kritizoval podobné nápady, aké dnes robí jeho nominant na rezorte pôdohospodárstva. "Zaujímavé je, že inak sa koaliční poslanci správajú teraz a inak hovorili v čase, keď boli v opozícii. Zvýhodnenie slovenských potravín formou tabúľ, ktoré mali byť umiestnené pred supermarketmi, inicioval v NR SR práve Igor Matovič ako opozičný poslanec vo volebnom období 2012 až 2016," uzatvoril Takáč.