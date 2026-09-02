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Takáč: Vláda sa rozhodla dať agrosektoru skoro 165 miliónov eur navyše
Súčasná vláda podľa Takáčových slov pozdvihla sektor pôdohospodárstva na úplne inú úroveň, ako to bolo možné v predchádzajúcich rokoch.
Autor TASR
Bratislava/Nitra 2. septembra (TASR) - Vláda sa v stredu rozhodla dať sektoru pôdohospodárstva skoro 165 miliónov eur navyše. Uviedol to v Nitre po skončení výjazdového rokovania vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč, za účasti premiéra Roberta Fica (obaja Smer-SD) a predstaviteľov agrosamosprávy.
Súčasná vláda podľa Takáčových slov pozdvihla sektor pôdohospodárstva na úplne inú úroveň, ako to bolo možné v predchádzajúcich rokoch. „Sektor pôdohospodárstva, poľnohospodárstvo, potravinárstvo je strategické odvetvie. Je potrebné robiť všetko pre to, aby sa naša bezpečnosť, sebestačnosť postupne zvyšovala,“ priblížil agrominister.
„Na zvýšenie alokácie priamych platieb pôjde 77,7 milióna eur, 37 miliónov eur na vyplatenie zálohových platieb na MAS (miestne akčné skupiny). Takmer 20 miliónov eur je podpora poľnohospodárov v súvislosti s rastom cien hnojív a energií. A 30 miliónov eur ide na škody spôsobené suchom,“ spresnil Fico.
Vláda SR má podľa premiéra obrovský problém s návrhom Európskej komisie o rozpočte na roky 2028 až 2034 v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. „Vláda nemôže akceptovať, že dve najvýznamnejšie politiky, ktoré sú rozhodujúce, a to je politika kohézie, teda odstraňovania regionálnych rozdielov, a Spoločná poľnohospodárska politika, majú byť dotknuté obrovskými škrtmi,“ dodal predseda vlády.
Súčasná vláda podľa Takáčových slov pozdvihla sektor pôdohospodárstva na úplne inú úroveň, ako to bolo možné v predchádzajúcich rokoch. „Sektor pôdohospodárstva, poľnohospodárstvo, potravinárstvo je strategické odvetvie. Je potrebné robiť všetko pre to, aby sa naša bezpečnosť, sebestačnosť postupne zvyšovala,“ priblížil agrominister.
„Na zvýšenie alokácie priamych platieb pôjde 77,7 milióna eur, 37 miliónov eur na vyplatenie zálohových platieb na MAS (miestne akčné skupiny). Takmer 20 miliónov eur je podpora poľnohospodárov v súvislosti s rastom cien hnojív a energií. A 30 miliónov eur ide na škody spôsobené suchom,“ spresnil Fico.
Vláda SR má podľa premiéra obrovský problém s návrhom Európskej komisie o rozpočte na roky 2028 až 2034 v oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. „Vláda nemôže akceptovať, že dve najvýznamnejšie politiky, ktoré sú rozhodujúce, a to je politika kohézie, teda odstraňovania regionálnych rozdielov, a Spoločná poľnohospodárska politika, majú byť dotknuté obrovskými škrtmi,“ dodal predseda vlády.