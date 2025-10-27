< sekcia Ekonomika
Takáč: Vláda stojí na strane poctivých farmárov a ľudí, ktorí živia SR
Táto vláda stojí na strane tých, ktorí poctivo pracujú - nie špekulantov, ale ľudí, ktorí denne robia pre slovenské potraviny, povedal Takáč.
Autor TASR
Bratislava/Rimavská Sobota 27. októbra (TASR) - Súčasná vláda stojí pevne na strane ľudí, ktorí tvoria pevný základ potravinovej sebestačnosti Slovenska. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Richard Takáč (Smer-SD) na valnom zhromaždení Gemerskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, ktoré sa uskutočnilo spoločne s piatimi regionálnymi poľnohospodárskymi komorami (RPPK) Zvolen, Veľký Krtíš, Lučenec, Rimavská Sobota a Rožňava. Informoval o tom odbor komunikácie MPRV.
„Táto vláda stojí na strane tých, ktorí poctivo pracujú - nie špekulantov, ale ľudí, ktorí denne robia pre slovenské potraviny. Spoločne hľadáme cesty, ako udržať naše poľnohospodárstvo životaschopné, konkurencieschopné a sebestačné,“ priblížil Takáč.
Stretnutie bolo podľa MPRV zamerané na aktuálne výzvy v sektore, stabilizáciu podpôr a budúce smerovanie slovenskej poľnohospodárskej politiky. „Každá príležitosť na stretnutie s poľnohospodármi je pre mňa dôležitá. Rozprávame sa otvorene o problémoch, ale aj o riešeniach, ktoré pomáhajú poctivým farmárom napredovať,“ uviedol agrominister.
Diskusia s predstaviteľmi regiónov sa dotkla aj otázok stability finančných podpôr, ochrany poľnohospodárskej pôdy, mladých farmárov a rozvoja vidieka. Minister ocenil, že regionálne komory aktívne vstupujú do odborných diskusií a pomáhajú formovať realistické návrhy riešení z praxe.
„Slovenskí poľnohospodári sú základom potravinovej bezpečnosti aj stability krajiny. Spolu s regionálnymi komorami chceme budovať prostredie, v ktorom sa poctivá práca a domáca produkcia oplatia,“ uzavrel minister pôdohospodárstva.
