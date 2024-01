Takáč: Vláda to s agrorezortom myslí vážne, dôkazom je suma v rozpočte

Bratislava 4. januára (TASR) - Dôkazom toho, že táto vláda to s agrorezortom myslí vážne, je suma národnej podpory v štátnom rozpočte na rok 2024. Uviedol to v rozhovore pre TASR minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).



"Dôkazom, že vláda to myslí s pôdohospodárstvom veľmi vážne, je návrh v štátnom rozpočte z hľadiska štátnej pomoci a národných podpôr. Som presvedčený, že navrhovaných 76 miliónov eur je za posledných 20 rokov druhá najvyššia suma, ktorú dostali poľnohospodári a potravinári," povedal agrominister. Treba podľa neho však výšku podpory zohľadniť v kontexte toho, v akom stave sa nachádzajú verejné financie Slovenskej republiky.



Pripomenul zároveň, že Brusel schválil pomoc slovenským agropotravinárom vo forme zníženia sociálnych odvodov. "S týmto návrhom sme prišli my ako opozičná strana Smer-SD, a to pri 30-percentnej inflácii," dodal Takáč s tým, že uvedená pomoc platí do konca januára 2024, kedy chce opatrenia vyhodnotiť.