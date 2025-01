Takáč: Vlani poľnohospodárom vyplatili 849 miliónov na priame platby

Bratislava 22. januára (TASR) - Minulý rok bolo vyplatených najviac priamych platieb v histórii Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), a to celkovo 849 miliónov eur. Medziročne ide o rast o 363 miliónov eur. Poľnohospodárom bolo vyplatených v rámci kampane 2024 takmer 408 miliónov eur, čo predstavuje 69 % z celkového balíka vyčlenených financií na túto kampaň. V stredu o tom na tlačovej konferencii informoval minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) spolu s riaditeľom PPA Marekom Čepkom.



"Prvýkrát historicky sme vyplatili priame platby do 30. 6. bez akejkoľvek sankcie," uviedol Takáč s tým, že vlani mohli poľnohospodári po prvý raz podať jednotné žiadosti o priame platby iba elektronicky, čím sa urýchlili administratívne procesy.



V novembri 2024 boli vyplatené tiež preddavky na priame platby vo výške 305 miliónov eur. Poľnohospodári, ktorí neboli v kontrolách, dostali tieto preddavky do výšky 75 %. Druhou skupinou boli poľnohospodárske subjekty v kontrolách, ktoré ich dostali do výšky 50 %, pričom v minulosti podľa Takáča nedostali žiadne peniaze, ak sa nachádzali v kontrole. Do konca júna tohto roka im budú vyplatené v rámci kampane 2024 zvyšné finančné prostriedky z celkového balíka 591 miliónov eur.



Minister pôdohospodárstva doplnil, že v medziročnom porovnaní sa zlepšil aj počet ukončených kontrol zo strany PPA. Z celkových 2707 kontrol je aktuálne ukončených alebo rozpracovaných pred finalizáciou 1926.



Riaditeľ PPA zároveň predstavil harmonogram podávania žiadostí o priame platby pre kampaň 2025. Na veľké dobytčie jednotky bude možné podávať žiadosti od 17. do 28. februára. Jednotné žiadosti budú môcť poľnohospodári podávať v termíne od 14. apríla do 15. mája. Upozornil, že za neskoršie podanie žiadosti od 16. do 31. mája budú tento rok udelené sankcie.



"Cieľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry je vyplatiť preddavky v čo najvyššej možnej miere a začneme s ich výplatou 3. novembra z pohľadu vydávania rozhodnutí, tie začneme administrovať 1. decembra a 3. decembra začneme s vyplácaním. Vydávať rozhodnutia budeme do 30. 6.," ozrejmil Čepko. Ďalším cieľom pre tento rok je podľa neho podávanie žiadostí na dobytčie jednotky v elektronickej podobe.



V kampani 2025 by sa mala zaviesť aj cyklická aktualizácia Elpis, ktorá robila v minulosti poľnohospodárom problémy. PPA zaradila tento rok do žiadostí na priame platby aj 800 ha lyžiarskych stredísk, ktoré boli vyradené z oprávnených plôch. "Zmena nastane aj v systéme AMS z pohľadu monitorovania jednotlivých agrotechnických operácií, ktoré nám musia poľnohospodári deklarovať na to, aby získali platby. Budeme používať nové snímky planet, ktoré majú lepšie rozlíšenie," uzavrel Čepko.



Dodal, že tento rok chce PPA spolu s rezortom pôdohospodárstva pripraviť tiež novelu zákona, ktorá by mohla zmeniť systém takzvaných vratiek, kde budú mať poľnohospodári väčší priestor a čas na vyjadrenie nesúhlasu s prípadnými nezrovnalosťami.